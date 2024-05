Rasmus Hojlund : Gary Neville dit que l’attaquant de Man Utd a besoin d’un mentor mais Jamie Carragher veut plus de la part du joueur de 21 ans | Actualités footballistiques

Gary Neville pense que Man Utd devrait recruter un nouvel attaquant pour soutenir Rasmus Hojlund – mais Jamie Carragher pense que le joueur de 21 ans n’a pas la capacité de créer ses propres chances et d’effrayer les défenseurs.

Hojlund a connu une première saison de hauts et de bas à Old Trafford depuis un transfert de 64 millions de livres sterling en provenance d’Atalanta l’été dernier. Il a marqué cinq buts lors de la phase de groupes de la Ligue des champions par ailleurs misérable de Man Utd, mais a dû attendre le 26 décembre pour briser son canard en Premier League.

L’international danois a depuis marqué sept fois de plus en championnat avec un xG de seulement 7,4. Mais sans un autre attaquant senior et Man Utd n’ayant marqué que 52 fois toute la saison – seulement deux fois plus que Luton Town, 18e – Neville a déclaré que le club avait un besoin urgent d’autres options dans son attaque.

« J’aurais aimé qu’il soit le deuxième attaquant cette saison, j’aurais aimé qu’il apprenne », a-t-il déclaré sur Football du lundi soir. « Disons qu’il travaillait avec Harry Kane ou qu’il jouait avec lui, je pense que vous verriez un joueur complètement différent. Il a 21 ans, il est un peu débraillé dans son travail, mais c’est sa première saison en Premier League.

« Il me rappelle un peu Nicolas Jackson et Darwin Nunez, ce sont des projets. Mais il est le seul attaquant de Man Utd. Oubliez Martial, il n’est pas là depuis des années.

« Si je jouais à Man Utd et qu’il était arrivé dans l’équipe il y a 15 ou 20 ans, je penserais qu’il y a quelque chose avec lequel travailler là-bas – ces attributs, cette puissance de course.

« Le problème pour Man Utd est que tous les joueurs qui ont signé pour jouer à l’avant ont connu des difficultés. C’est difficile pour les jeunes joueurs. J’espère qu’ils pourront recruter un autre attaquant cet été pour le soutenir, être son partenaire, le guider, donc il peut apprendre d’eux.

« Il apprend à devenir avant-centre à Man Utd à l’âge de 21 ans – tout seul. »

Carragher a déclaré qu’il sympathisait avec le fait que Hojlund ait été contraint de mener la ligne lors de sa saison recrue en Premier League.

Mais il s’est demandé si l’attaquant avait la qualité brute nécessaire pour troubler les défenseurs et se créer des occasions tout seul – étant donné qu’il n’a réussi que 36 tirs dans l’élite cette saison, malgré sa participation à 28 matchs.

Il a ajouté : « Je suis un peu désolé pour Hojlund, mais je le regarde et je lui demande quel est son truc, ce qu’il fait pour effrayer les défenseurs. Je sais qu’il est jeune et il a été recruté il y a peut-être quelques années. trop tôt.

Regardez la dernière défaite de Man Utd – où Hojlund n'a réussi qu'un seul tir



« Les tirs ne suffisent pas. Vous pouvez parler du service, mais quand vous regardez les tirs de Nunez, vous le voyez rater tellement d’occasions, mais analytiquement, cela est considéré comme une force.

« Il ne réussit pas assez de tirs. Vous pouvez revenir à eux qui ne créent pas, ils sont un peu égoïstes, je comprends tout ça. Mais un attaquant ne peut pas toujours compter sur le service. Il doit faire les choses lui-même.

« Je peux imaginer Nunez et Jackson faire quelque chose tout seuls, un peu fous et débraillés, mais avec une accélération derrière eux. En repoussant un défenseur. Je ne vois pas vraiment ce physique de Hojlund. »

Man Utd en crée-t-il suffisamment pour Hojlund ?

Le taux de tir de Hojlund de seulement 1,52 toutes les 90 minutes le classe au dernier rang des 46 attaquants de Premier League ayant joué 950 minutes ou plus – et représente moins d’un tiers de celui du leader de la ligue, Darwin Nunez, qui a réussi une moyenne de 4,74.

« C’est l’introduction la plus difficile pour un jeune attaquant, dans une équipe en difficulté, une équipe qui change. C’est un enfant qui ne sait pas quand le ballon va entrer dans la surface. Nous avons parlé du changement de défense, mais il y a Il y a eu beaucoup de changements en attaque aussi.

« C’est un enfant qui ne sait pas quand le ballon va entrer dans la surface. Je regardais Ollie Watkins avant, et quand il faisait des mouvements, il était en synchronisation avec les joueurs autour de lui. C’était méthodique. Vous regardez Hojlund, ils jouent des passes supplémentaires dans la zone large et il y a un manque de compréhension quant au moment où cela arrive.

« Si vous vous souvenez des débuts de Ruud Van Nistelerooy, quand il était habitué aux centres de David Beckham et que Cristiano Ronaldo est arrivé, il faisait des mouvements mais ne récupérait pas le ballon. Il ne recevait pas la livraison dans la surface quand il le voulait.

« L’incohérence des joueurs autour de lui l’affecte. »

Lors des 14 dernières titularisations de Hojlund en Premier League, il a marqué sept buts lors des neuf matches où il était suivi par un trio composé d’Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes et Marcus Rashford, mais n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois lors des cinq matches où ils n’ont pas marqué. .

« Il se passe deux choses ici : l’une est la blessure qu’il a subie en février, mais si vous regardez quand Man Utd avait ces trois-là chantant et dansant derrière lui, Garnacho est un joueur bien différent à droite qu’à gauche, et Rashford est de l’autre côté.

« Quand ces trois-là jouaient ensemble, ils étaient en forme et ressemblaient à une unité. Le but qu’il marque contre les Wolves, il y a une prévisibilité et un modèle dans ce que fait Man Utd. Garnacho commence le mouvement sur la droite, c’est son équipe préférée. au milieu, vous savez ce qui va se passer – et il peut chronométrer sa course, franchir le premier poteau et marquer.

« Il n’a pas eu ça très souvent cette saison. C’est un enfant avec qui il faut persévérer. Hojlund ne va pas devenir un Agüero, un Haaland, l’un des grands attaquants de l’histoire de la Premier League. Mais il peut devenir un Ollie Watkins, il peut arriver à 20 buts. »

