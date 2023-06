Rasmus Hojlund fait pression pour un accord avec Manchester United d’une valeur de 86 millions de livres sterling: rapport

La star de Serie A Rasmus Hojlund fait maintenant pression pour un transfert à Manchester United. L’attaquant danois est depuis un certain temps au sommet du radar de plusieurs grands clubs européens. Le côté rouge de Manchester serait extrêmement intéressé à amener le jeune talent à Old Trafford. Avec Wout Weghorst et Anthony Martial sur le point de quitter le club cet été, le renforcement de l’attaque serait une priorité pour Manchester United. Selon l’Athletic, des pourparlers ont déjà eu lieu entre l’Atalanta et Manchester United concernant le transfert du joueur danois.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour Al Nassar en novembre dernier, Manchester United cherchait désespérément un nouveau numéro neuf pour le remplacer. Wout Weghorst a été signé de Burnley sur un contrat de prêt à remplir temporairement et le club va probablement laisser passer l’opportunité de le signer définitivement. Weghorst n’a pas réussi à impressionner les fans et le club avec sa performance cette saison en marquant seulement deux buts en 31 apparitions depuis son arrivée en janvier. Avec seulement Anthony Martial à qui faire appel en tant que talent de frappeur naturel, Erik Ten Hag chercherait à trouver un nouvel attaquant pour renforcer l’équipe.

La liste restreinte des cibles potentielles d’Erik Ten Hag comprend la superstar de Tottenham Harry Kane, le talent de Napoli Victor Osimhen et Randal Kolo Muani de l’Eintracht Francfort. Harry Kane et Osimhen étant trop chers et le Bayern menant la course pour Kolo Muani, l’attaquant danois est la cible préférée de United pour l’été.

Doté d’attributs physiques impressionnants, Hojlund est rapide et intelligent lorsqu’il chronomètre ses courses pour recevoir des balles et des passes. C’est un braconnier à l’intérieur de la surface avec un instinct naturel pour mettre le ballon au fond des filets. Hojlund est un attaquant méthodique qui se concentre sur le centre au lieu de dériver vers des zones plus larges. Il est également efficace avec ses tirs, sauvant la plupart d’entre eux jusqu’à ce qu’il se déplace à l’intérieur de la surface de réparation. Ces atouts en font un candidat idéal pour la Premier League.

Hojlund a déménagé à Atalanta en août 2022 pour un montant de 17 millions d’euros. Il a marqué son premier but pour le club lors d’une victoire mémorable 2-0 à l’extérieur contre Monza. Au cours de sa première saison au club, Hojlund a marqué 10 buts respectables et quatre passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues. Il est actuellement sous contrat avec l’Atalanta jusqu’en 2027 mais sera probablement signé par un club de haut niveau d’ici le début de la nouvelle saison. La vérité est que Hojlund a déjà dépassé l’Atalanta et seule une équipe européenne de haut niveau peut l’aider à débloquer un nouveau plafond de potentiel.

L’Atalanta a annoncé un prix élevé de 86 millions de livres sterling pour le transfert du talent danois si un club souhaitait le signer pendant l’été. Les frais sont extraordinairement élevés pour un joueur ayant moins d’un an d’expérience dans l’une des cinq meilleures ligues à travers l’Europe. Quoi qu’il en soit, United reste intéressé par la perspective de signer le talent danois, et il y a eu des spéculations selon lesquelles Hojlund aurait déjà décidé de rejoindre les Red Devils la saison prochaine.