Rasmus Hojlund évite une blessure avant l’Euro alors que son manager dénonce un tacle « insensé »

La nation entière grimaça à l’unisson. La star de Manchester United est ciblée par exactement le genre de défi qui – à quelques jours d’un tournoi – hante les rêves de ceux qui entrent sur le terrain lors de tout réglage d’avant-tournoi.

Si cela avait été un peu plus dur, le diables Rouges Le favori a peut-être vu ses espoirs pour l’Euro 2024 partir en fumée.

Heureusement – ​​et cela n’a pas souvent été le cas pour les joueurs de Manchester United au cours des huit derniers mois – la chance était cette fois du côté de Rasmus Hojlund.

Se relevant et se dépoussiérant après une fente malavisée du Norvégien Leo Ostigard, Hojlund a certainement eu la chance de repartir indemne alors que son équipe danoise a battu ses voisins scandinaves 3-1 lors de son dernier match préparatoire.

Rasmus Hojlund évite les blessures lors de la victoire du Danemark

«Je dois dire doucement à Leo que je pense que tout va bien. Il m’excuse, mais je lui dis simplement que tout va bien », explique Hojlund. Audacieux qu’il n’avait aucune rancune de sa part envers le défenseur central de Naples. « Ça ne me pose pas de problème.

« Ce sont les autres qui voulaient me défendre », ajoute le numéro 11 de Man United, ses coéquipiers danois furieux se précipitant pour protéger leur plus grande menace de but.

« Et cela montre à quel point nous sommes proches ici dans l’équipe. Plein respect à mes coéquipiers et à Leo ; il veut aller à la limite.

«(Mais) nous sommes si proches de quelque chose qui est important. Ce serait vraiment dommage de sortir (de l’Euro) avec une blessure.

Kasper Hjulmand, l’entraîneur principal du Danemark et l’homme qui a tant fait confiance à Hojlund, 21 ans, poussait lui-même un soupir de soulagement. Malgré quelques performances mitigées récemment pour l’équipe nationale, l’ancien leader de l’Atalanta n’a été devancé que par Cristiano Ronaldo, Harry Kane et Kylian Mbappe lors des qualifications.

Hojlund représente donc sans doute la meilleure chance du Danemark de reproduire cette demi-finale de 2021.

L’as de Manchester United est le plus grand espoir du Danemark

« Je pense que c’est Ostigard qui a accroché Rasmus par derrière », Hjulmand dit.

« Je n’ose pas penser à ce que j’aurais fait si cela avait coûté à Rasmus une blessure qui aurait pu l’empêcher de participer aux Championnats d’Europe. Je pense que c’était insensé (de la part d’Ostigard).

« Je pense qu’il est excellent », ajoute Hjulmand, soutenant son attaquant malgré huit mois sans but sur la scène internationale.

« Il est clair que s’il avait marqué un seul but, vous auriez tous pensé qu’il avait réalisé un match fantastique. C’est comme ça en tant qu’attaquant.

« Il travaille dur, fatigue les adversaires et fait un énorme effort. Les buts viendront.

