Rasmus Hojlund à Manchester United: comparaisons avec Erling Haaland, attitude de rock star et devenir le package total | Nouvelles du football

Il est facile de supposer que les comparaisons avec Erling Haaland ne sont ni justifiées ni souhaitées, mais Rasmus Hojlund pourrait être l’exception. L’attaquant rock-star du Danemark, qualifié de package complet, n’hésite pas à suggérer une ressemblance.

« Je peux voir les similitudes. Il est rapide. Je suis aussi rapide. Il est gaucher. Je suis aussi gaucher. Il est fort et je suis fort aussi. » Hojlund aurait pu ajouter qu’ils ont tous les deux une confiance facile. Il devrait le voir rejoindre Haaland à Manchester la saison prochaine.

Le désir de Manchester United de dépenser 72 millions de livres sterling pour l’attaquant souligne l’ascension rapide d’un talent précoce qui n’avait pas encore marqué son premier but en championnat lorsqu’il a quitté Copenhague pour Sturm Graz en janvier de l’année dernière. Il n’y est resté que sept mois avant d’être revendu à l’Atalante.

Son impact en Autriche a été tel que le club a reçu une redevance de 17 millions d’euros (14,56 millions de livres sterling), soit environ dix fois ce qu’il avait payé. Son succès ultérieur en Serie A signifie qu’Atalanta pourrait également exiger beaucoup plus. Mais qu’est-ce que Sturm Graz a vu dans l’homme désormais présenté comme la prochaine superstar de United?

Pour le directeur sportif Andreas Schicker, Hojlund est le modèle. « L’idée ici est d’avoir du succès sur le terrain avec une équipe construite autour de quelques dirigeants plus expérimentés qui sont entourés de jeunes joueurs talentueux que nous voulons développer », raconte-t-il. Sports du ciel.

« Nous les préparons pour la prochaine étape, avons du succès et réalisons des bénéfices. Rasmus est un très bon exemple du fonctionnement parfait. Il est venu, il a excellé, il nous a aidés à atteindre nos objectifs, s’est fait un nom et a déménagé à un plus grand club dans une plus grande ligue.

« L’une de nos forces est que lorsque nous recherchons un joueur, nous avons un profil vraiment clair et défini pour chaque poste. Pour un attaquant, nous recherchons quelqu’un avec beaucoup de vitesse et de profondeur dans son jeu. Nous avons repéré Rasmus très tôt et vu qu’il était un ajustement parfait.

« Une autre partie très importante était que nous avons vérifié son caractère au début du processus, en ayant des appels vidéo avec lui et sa famille. Sa force mentale était extrêmement impressionnante, surtout pour un joueur de cet âge – il n’avait que 18 ans à l’époque. «

L’homme chargé de l’intégrer dans l’équipe, l’entraîneur-chef de Sturm Graz, Christian Ilzer, fait écho à ces sentiments sur le style. Lorsque Schicker parle de «profondeur», il fait référence à ces courses révolutionnaires derrière la défense que Hojlund fait encore et encore.

« Nous essayons d’amener les attaquants dans le jeu le plus rapidement possible et d’être aussi verticaux que possible pour blesser les adversaires – cela nécessite beaucoup de sprints et beaucoup de décisions rapides de nos attaquants, et je pense que ce sont de grandes forces de Rasmus », raconte Ilzer Sports du ciel.

« Je pense qu’il était essentiel que notre philosophie et notre style correspondent parfaitement à ses compétences, il est donc entré dans un bon environnement. Ras était un excellent ajout à notre équipe avec ses capacités. C’était sa vitesse, son physique général et sa volonté de travailler dur contre le ballon. »

Ilzer a également été impressionné par son personnage, le décrivant comme très ouvert, amical et drôle – mais c’était plus que cela. C’était un adolescent qui partait pour la première fois à l’étranger mais dès cette première rencontre lors d’un camp d’entraînement en Slovénie sa confiance était claire.

« Nous avons examiné Rasmus de très près avant de le signer, en regardant au-delà du joueur, donc j’avais déjà une vision claire de lui en tant que personne. Mais quand il est arrivé à Catez, il m’a quand même surpris de manière positive dans tous les aspects en termes de lui en tant que personne.

« Il ‘est arrivé’ dans l’équipe extrêmement rapidement en raison de sa personnalité extravertie. Il y a eu un moment contre le Rapid Wien – ce n’était que son deuxième match avec nous – où il a marqué et célébré son but avec enthousiasme devant les supporters du Rapid.

« J’ai essayé de lui faire comprendre que ce n’était pas la bonne voie. Mais j’ai aussi vite compris qu’il avait besoin de cette grande scène. Il a besoin de ce ‘plus’. Jouer pour et contre les fans ne le gênent pas mais le poussent à trouver ces cinq pour cent supplémentaires dans son jeu.

« Il a cette super attitude et cette aura autour de lui. Un stade plein n’est pas quelque chose qui l’intimide, ça le pousse. Peu importe que ce soit à domicile ou dans le stade adverse. Il y a quelque chose en lui pour être à ‘un’. ‘ avec les fans et pour les exciter.

« C’est comme si le terrain était une scène de concert et qu’il était une rock star, là pour exciter la foule. Il se sent naturellement à l’aise sur cette scène. C’est pourquoi il a été instantanément le favori des fans pendant son court séjour ici et c’est aussi pourquoi il est fait pour les plus grandes scènes du football. »

En plus de ce but contre le Rapid, il y en a eu deux autres lors d’une victoire contre le Red Bull Salzburg en août dernier, une performance qui a alerté les clubs du continent. Schicker a rapidement compris que la vision à long terme du club pour Hojlund était bien en avance sur le calendrier.

« Tout le monde a vu qu’il était destiné à de plus grandes choses », dit-il. « Nous avons aidé à affiner son profil de joueur et la prochaine étape était impossible à retenir alors qu’il avait si bien commencé l’été dernier. Avec l’Atalanta, je pense qu’il a trouvé un excellent club pour cette prochaine étape. »

Son impact en Italie a été tout aussi rapide. L’entraîneur expérimenté Gian Piero Gasperini a admis que même s’il avait anticipé la capacité de course de Hojlund, la résilience du joueur, sa volonté de continuer à faire ces courses pénétrantes, ont été une surprise même pour lui.

Image:

Rasmus Hojlund célèbre son triplé pour le Danemark contre la Finlande en mars





Il y avait un but lors de son premier départ en Serie A avant que Hojlund ne devienne le sien après la Coupe du monde, marquant lors de quatre apparitions consécutives. Cinq buts en deux matchs pour le Danemark lors de la pause internationale de mars ont encore souligné son jeu en constante amélioration.

À la fin de la saison, il s’est classé parmi les 10 meilleurs joueurs de Serie A pour les buts marqués en jeu ouvert, les tirs cadrés et les touches à l’intérieur de la surface de réparation adverse toutes les 90 minutes. Une telle forme semble susceptible de l’accélérer vers la prochaine étape à seulement 20 ans.

L’attirance pour United est évidente. Ce n’est pas seulement qu’il comble un vide à l’avant et pas seulement qu’il est un supporter de United. Son coéquipier international Philip Billing l’a décrit comme un joueur de United. Il est né pour la plus grande scène et a le caractère pour la voler.

« Je suis confiant dans ses capacités et qu’il a un bel avenir devant lui au plus haut niveau européen », ajoute Schicker. « Ses compétences, avec toute sa vitesse, sa puissance et sa qualité devant le but, ainsi que son état d’esprit et sa personnalité, font de lui le package complet en tant qu’attaquant. »