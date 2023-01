Rashmika Mandanna voyage avec style ; s’inspirer

La prédiction du gagnant de Bigg Boss 16 est quelque chose que nous verrons de plus en plus dans les semaines à venir. Après tout, l’émission de téléréalité controversée animée par Salman Khan approche de la fin d’une saison très réussie. Après une saison 15 terne, la nouvelle saison avec ses concurrents intéressants et controversés a pu susciter beaucoup d’attention et d’intérêt. MC Stan, Tina Dutta, Shiv Thakare, Priyanka Chahar Choudhary, Abdu Rozik, Sumbul Touqeer, Archana Gautam font partie des prétendants les plus forts.

Ces célébrités ont un solide public de fans et ont donné beaucoup de nourriture au public pour qu’il puisse en profiter dans l’émission. C’est en fait une sorte de situation au coude à coude en ce moment dans la maison et la dynamique change rapidement et comment. Dans de telles conditions, il est difficile de prédire qui remportera finalement l’émission. Mais Rubina Dilaik, la gagnante de Bigg Boss 14, qui a vécu et vu ce que ça fait de gagner la série, a choisi un nom.

Bigg Boss 16 : Qui va gagner cette saison ?

Selon les rapports, Rubina Dilaik a deux favoris dans la maison pour Bigg Boss 16. L’un est Priyanka Chahar Choudhary et l’autre est Shiv Thakare. Elle a dit que Shiv se portait très bien à l’intérieur de la maison, faisant toutes les tâches et tâches correctement. Cependant, elle pense également que Priyanka est plus forte et que sa personnalité est très impressionnante.

L’éviction d’Ankit Gupta a aidé Priyanka ?

Il y a eu des plaisanteries sur les réseaux sociaux selon lesquelles l’éviction d’Ankit Gupta de la série affaiblirait Priyanka. Les fans craignaient qu’elle ne se retrouve seule et laissée de côté en l’absence d’Ankit. Cependant, la femme s’est très bien défendue. Heureusement, elle a fait les gros titres dans Entertainment News partout et l’appréciation qu’elle a reçue sur les réseaux sociaux n’est pas due à une quelconque sympathie mais à cause de son propre comportement et de ses relations avec d’autres colocataires.

Le Bahu raaj sur Bigg Boss

Bigg Boss a une histoire où les bahus de la télévision ont remporté l’émission. Leur immense fan suivant n’est pas quelque chose que tout le monde peut égaler. Cette fois, les tendances de vote et les spéculations sur les réseaux sociaux suggèrent également que Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary atteignent le top 2. Mais le bahu s’éloignera-t-il une fois de plus de la couronne ? Nous ne pouvons pas attendre pour regarder.