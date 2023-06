Rashmika Mandanna s’ouvre enfin sur le fait d’avoir été dupé par l’ancien manager; révèle des détails

Rashmika Mandanna a un grand film Animal qui sortira dans quelques mois. Mais ce qui fait l’actualité, ce sont ses brouilles avec son ancien manager et une vidéo virale où Vijay Deverakonda et sa famille sont montrés en train de dîner ensemble. Il y a deux jours, il a été rapporté que le directeur de Rashmika Mandanna l’avait dupée de Rs 80 lakh. Les deux se sont séparés et les tabloïds ont rapporté que la séparation était sur une mauvaise note. Maintenant, l’équipe de direction de Rashmika Mandanna a publié une déclaration selon laquelle les commérages ne sont pas vrais. Il semble qu’ils aient terminé les choses sur une note cordiale.

DÉCLARATION DE L’ÉQUIPE DE L’ACTRICE

La déclaration disait: « Rashmika Mandhana et son manager ont récemment annoncé leur décision à l’amiable de se séparer! Là, en répondant aux nombreux rapports circulant sur leur séparation. Dans une clarification officielle, Rashmika et son manager ont souligné qu’il n’y avait pas d’animosité entre eux et ont réfuté rumeurs entourant leur départ. Il a également brièvement évoqué le genre de gros titres qui faisaient le tour des chaînes d’information. La déclaration disait en outre: « De nombreuses rumeurs circulaient concernant Rashmika et son manager, et cette déclaration a clarifié ces rumeurs et, espérons-le, y mettra fin. La déclaration incluait également qu’ils étaient des professionnels aspirant à se séparer accord et rien d’autre. »

Rashmika Mandanna travaille dur pour atteindre son objectif d’être une actrice pan-indienne. Son film Mission Majnu est sorti sur Netflix tandis que Varisu était un hit de Pongal. Elle a travaillé avec Thalapathy Vijay sur ce film. En septembre, on la verra avec Ranbir Kapoor dans Animal. Ce film est dirigé par le réalisateur de Kabir Singh, Sandeep Reddy Vanga. Les fans sont également très enthousiastes à propos de Pushpa 2: The Rule. Le film la voit avec Allu Arjun et Fahadh Faasil. Il est fabriqué par Sukumar. Sur le plan personnel, les rumeurs de relation avec Vijay Deverakonda continuent de faire la une des journaux de temps en temps.