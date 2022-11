Rashmika Mandanna sera-t-elle bannie par l’industrie cinématographique de Kannada pour avoir été ingrate envers la maison de production de Rakshit Shetty ? Voici ce que nous savons

Rashmika Mandanna est actuellement l’une des actrices les plus recherchées du pays. Elle a gagné plusieurs cœurs après avoir livré des succès consécutifs dans le sud. Elle est maintenant prête à faire ses débuts à Bollywood avec Goodbye, Mission Majnu et Animal. Mais il semble que ses récentes déclarations aient déclenché une vilaine controverse. Si l’on en croit les informations, Rashmika serait banni par l’industrie cinématographique de Kannada pour avoir été ingrat envers la maison de production de la star de Kannada, Rakshit Shetty.

L’actrice a récemment eu une interaction avec les médias où elle a parlé de son parcours pour devenir actrice. Alors qu’elle a expliqué à quel point elle n’avait jamais pensé à jouer et comment elle a obtenu son premier film Kirik Party qui a fait d’elle une star du jour au lendemain, elle s’est abstenue de mentionner le nom de la maison de production Paramvah Studios, cofondée par Rakshit Shetty, son ancien fiancé. .

Élaborant sur la façon dont elle a reçu un appel de la maison de production et elle a pensé que c’était peut-être une farce, Rashmika a dit à Curly Tales qu’elle a continué à décrocher son premier rôle dans Kirik Party, mais elle a choisi de ne pas nommer la maison de production qui lui a donné la plus grande rupture de carrière dans l’industrie.

Les fans ont été irrités par l’attitude de Rashmika et l’ont critiquée pour son ingrat et pour avoir exprimé sa gratitude à la maison de production de Rakshit Shetty. Suite au contrecoup, un tweet a attiré l’attention des gens indiquant que les propriétaires de théâtre, les organisations et l’industrie cinématographique de Kannada allaient bientôt prendre des mesures contre Rashmika et pourraient aller jusqu’à l’interdire de l’industrie cinématographique pour son manque de gratitude.

Des nouvelles du Karnataka selon lesquelles les propriétaires, les organisations et l’industrie cinématographique de Kannada vont bientôt prendre des mesures #RashmikaMandanna !!! Ils peuvent aller jusqu’à interdire @iamRashmika‘s films en permanence de #Karnataka Chose inquiétante pour #PushpaTheRule et #Varisu Équipes Culture quotidienne (@DailyCultureYT) 24 novembre 2022

Bien qu’il y ait une confirmation dudit rapport, il reste à voir si Rashmika ferait face à la chaleur de l’industrie cinématographique de Kannada. Pendant ce temps, la star de Kantara Rishab Shetty, qui est un ami très proche de Rakshit Shetty, a récemment refusé de mentionner le nom de Rashmika tout en louant Samantha Ruth Prabhu, Keerthy Suresh et Sai Pallavi comme l’un des meilleurs interprètes de ces derniers temps.