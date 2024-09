Rashmika Mandanna se gorge de « laddoos » lors d’une « pause accidentelle »

L’actrice Rashmika Mandanna, qui attend la sortie de son prochain film à succès, a révélé qu’elle avait été victime d’un accident mineur. Cependant, l’actrice se remet bien de sa blessure.

L’actrice a également partagé qu’elle avait eu beaucoup de laddoos pendant sa convalescence.

Lundi, l’actrice s’est rendue sur son Instagram et a partagé une photo d’elle avec des lunettes et faisant une grimace idiote.

Elle a également écrit une longue note dans la légende, comme elle l’a écrit : « Salut les gars, comment allez-vous ? Je sais que cela fait un moment que je ne suis pas venue ici ou que je n’ai même pas été vue en public. La raison pour laquelle je n’ai pas été très active le mois dernier est que j’ai eu un petit accident (un accident mineur) et que j’étais en convalescence et que je restais à la maison comme les médecins me l’avaient dit ».

Elle a ajouté : « Je vais mieux maintenant et juste pour info, je suis dans une phase où je suis super active, donc je vous souhaite bonne chance dans la gestion de mes activités. Faites-en une priorité de toujours prendre soin de vous, car la vie est super fragile et courte et nous ne savons pas si nous aurons un lendemain, alors choisissez le bonheur chaque jour. PS : Une autre mise à jour, j’ai mangé beaucoup de laddoos ».

Rashmika, qui a récemment joué dans le blockbuster « Animal » avec Ranbir Kapoor, reprendra son rôle de Srivalli dans « Pushpa 2 : The Rule », avec Allu Arjun. Elle a également « Kubera ». Elle a également « Sikandar » en préparation, dans lequel elle sera vue à l’écran avec la superstar de Bollywood Salman Khan, et « Chhaava » aux côtés de Vicky Kaushal.

L’actrice sera vue dans le rôle de Yeshubai Bhosle, épouse de Sambhaji Maharaj avec Akshaye Khanna, Ashutosh Rana et Divya Dutta dans des seconds rôles.

La sortie de « Chhava » est prévue pour le 6 décembre.