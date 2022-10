Rashmika Mandanna se dit pire par rapport à sa co-star animale Ranbir Kapoor; Voici pourquoi [Exclusive]

Rashmika Mandanna est actuellement au top du jeu. L’actrice est prête à travailler dans Animal avec Ranbir Kapoor et l’appelle la co-star la plus adorable. Après avoir dit lorsqu’on lui a demandé dans une interview exclusive avec Bollywoodlife à quel point la co-star RK est espiègle, à laquelle elle a répondu que Ranbir est la personne la plus attentionnée avec toutes ses femmes, c’est un vrai soldat, c’est un homme très simple qui parle à nous tous et des frissons. L’actrice de Goodbye a en outre ajouté qu’il est si bon de voir que quelqu’un qui a tant accompli est si simple de cœur, et je ne peux pas dire qu’il est espiègle parce que je suis pire, je suis le plus ennuyeux. Ne manquez pas cette adorable confession de Rashmika.