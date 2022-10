Rashmika Mandanna révèle quel genre d’équation elle partage avec ses ex et leurs partenaires passés, présents ou futurs

Rashmika Mandanna fait la une des journaux pour sa relation supposée avec Vijay Deverakonda depuis le plus longtemps maintenant. Auparavant, l’actrice avait fait la une des journaux pour sa relation et ses fiançailles rompues avec Rakshit Shetty. Dans une nouvelle interview, Rashmika a maintenant partagé le genre d’équation qu’elle partage avec ses ex et leurs partenaires actuels.

Lorsqu’on a demandé à Rashmika comment réagirait-elle si elle rencontrait les partenaires actuels de ses ex lors d’une fête, elle a répondu en disant qu’elle partageait une très bonne relation avec ses ex, leurs familles ou leurs partenaires passés, présents ou futurs. Cependant, elle ne savait pas si c’était un bon trait ou non.

“Avec mes ex aussi, je suis toujours amie. J’aime un peu rencontrer leur famille, leur présent, leur présent, leur futur, leur passé, tout. Mais j’ai une très bonne relation avec eux. Donc c’est bien”, a-t-elle déclaré à Mirchi Plus.

Rashmika avait commencé à sortir avec Rakshit Shetty après avoir travaillé ensemble dans leur film Kirik Party de 2016, qui a également marqué ses débuts d’actrice. En 2017, ils se sont fiancés, cependant, ils ont mutuellement annulé leur engagement en 2018, invoquant des problèmes de compatibilité. Elle est liée à Vijay depuis qu’ils ont déclenché une chimie romantique dans leurs films Geetha Govindam (2018) et Dear Comrade (2019).

Récemment, Rashmika a évoqué ses rumeurs de rencontres avec Vijay et a dit que c’était mignon quand le monde entier s’enracinait pour Vijay et Rashmika. Elle a dit qu’ils avaient tous les deux leur propre gang à Hyderabad et qu’ils avaient beaucoup d’amis communs. Elle a également exprimé son souhait de travailler à nouveau avec Vijay et a assuré aux fans qu’ils ne les décevraient pas.