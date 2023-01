Rashmika Mandanna répond aux questions des fans et révèle de nombreux secrets [Exclusive]

Rashmika Mandanna répond aux questions des fans : Le 20 janvier, Mission Majnu est devenu disponible sur la plateforme OTT Netflix. Dans ce film, Sidharth Malhotra et Rashmika Mandanna sont dans les rôles principaux. Rashmika Mandanna nous a parlé et a répondu aux questions de tous les fans. Elle a révélé l’ami bavard de l’industrie. Regardons la vidéo et regardons toutes les réponses secrètes. Regardez des vidéos de divertissement.