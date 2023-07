Rashmika Mandanna publie un message crypté au milieu de rumeurs de rencontres avec Vijay Deverakonda

L’une des figures les plus reconnaissables du secteur du divertissement est Rashmika Mandanna. L’actrice est considérée comme le béguin de la nation et a un grand public. L’actrice fait parfois la une des journaux pour sa vie personnelle. Pour les non initiés, Vijay Deverakondala co-vedette de Rashmika, aurait été en couple avec elle.

En raison de leur chimie à l’écran, les adeptes du couple veulent même qu’ils se marient dans la vraie vie afin qu’ils puissent répandre leur charme de conte de fées dans le monde entier. Malgré le fait qu’aucun des acteurs n’ait vraiment parlé de leur relation en public, leurs sorties ont alimenté les suspicions de rencontres. Au milieu de tout cela, Rashmika publie de manière énigmatique sur « s’effondrer », laissant ses fans se demander si la paire supposée est toujours ensemble.