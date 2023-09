Rashmika Mandanna présente son personnage Geetanjali dans l’affiche du premier aperçu, les fans disent « ati sundar »

Rashmika Mandanna dévoile son premier poster en tant que Geetanjali du prochain film Animal.

Ranbir Kapoor et Rashmika Mandanna se sont associés pour la toute première fois pour le film Animal. Après avoir publié les premiers looks de Ranbir Kapoor et Anil Kapoor du film très attendu, le premier look de Rashmika est maintenant sorti et a pris d’assaut Internet.

Samedi, Rashmika Mandanna a profité de son Instagram et a partagé la première affiche de son personnage Geetanjali d’Animal avec ses fans. Dans la nouvelle affiche, on peut voir Rashmika portant un sari à carreaux rouge et blanc avec un maquillage minimal et des cheveux en désordre. L’actrice a en outre sous-titré son message : « Votre Geetanjali ».





Rashmika Mandanna et Ranbir Kapoor joueraient les amants dans le film Animal. Rashmika et Ranbir s’étaient rendus à Manali l’année dernière pour tourner une partie importante du film.

Les internautes ne pouvaient s’empêcher de louer le look de Rashmika Mandanna sur l’affiche. L’un des commentaires disait : « Ati Sundar (trop belle). » Un autre a écrit : « Notre Geetanjali est si jolie et si belle. » Un autre a écrit : « j’attends avec impatience Animal ». Un autre fan a commenté : « attendant avec impatience la bande-annonce ».

Dirigé par Sandeep Reddy Vanga, Animal met également en vedette Ranbir Kapoor, Anil Kapoor et Bobby Deol, entre autres, dans des rôles clés. Le film devait auparavant sortir le 11 août, mais pour des raisons techniques, le film a ensuite été reporté au 1er décembre.

Ranbir Kapoor sera vu dans un avatar inédit dans le film. L’affiche du premier look de l’acteur donnait un aperçu de son regard lourd, barbu et intense avec une arme ensanglantée à la main. L’affiche a intrigué les internautes et créé un énorme buzz autour du film. Anil Kapoor essaiera le rôle du père de Ranbir dans le film.

Pendant ce temps, outre Animal, Rashmika Mandanna a également Pushpa 2, avec Allu Arjun, en préparation. L’actrice reprendra son rôle de Srivalli dans le film. Dirigée par Sukumar, la suite met également en vedette Fahadh Faasil ainsi que d’autres dans des rôles clés. Le film devrait sortir en salles l’année prochaine, le 15 août.

