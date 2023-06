Rashmika Mandanna parle de son béguin, de sa destination de rêve et d’autres favoris lors d’une session en direct avec des fans

Rashmika Mandana est une actrice qui partage une grande chimie avec ses fans. Le béguin national aime rester en contact avec ses fans et s’assure toujours qu’elle les surveille et s’engage avec eux via différents supports. Elle est une reine des médias sociaux et jouit d’un énorme succès, ce qui en fait l’un des comptes les plus coûteux sur les médias sociaux. Alors que ses fans ont toujours hâte d’interagir avec l’actrice, Rashmika est récemment venue en direct de son compte Instagram pour avoir une séance de bavardage amusante avec ses fans.

Rashmika a déclaré que Naruto Uzumaki était son béguin depuis qu’elle était à l’école

La session en direct de Rashmika a vu une foule immense de ses fans poser leurs questions dans la zone de commentaires. Alors que l’actrice a été vue en train de parler à ses fans en telugu, elle a lu une question demandant qui était la personne préférée de sa vie, ce que Rashmika a souligné à l’écran en la référant à ses fans. Puis vint la question suivante, demandant sa destination de rêve, à laquelle l’actrice a mentionné, la Corée du Sud, le Japon et la plupart des pays asiatiques. Avant cela, l’actrice a également partagé quel est son endroit préféré dans le monde auquel elle a répondu: « J’aime Coorg, je viens du Karnataka, j’aime le Karnataka et en ce moment je suis à Hyderabad et j’aime aussi Hyderabad ». Avant cela, l’actrice a également exprimé son amour pour l’anime lorsqu’un fan a demandé qui était votre anime d’art préféré, et Rashmika a dit: « NarutoUzumaki est mon béguin depuis que je suis à l’école ». Puis un fan a demandé Avez-vous regardé Demon Slayer à cela, le béguin national a répondu: « Je ne sais pas, je dois l’avoir mais oui j’ai. »

La fan excitée lui a également posé des questions sur son prochain film auquel Rashmika a répondu « Animal, Pushpa2, Rainbow et VNR ». Au cours de la session en direct, Rashmika a également mentionné ses chansons préférées, Premisthunna, O Rendu Prema Meghaalila et Na Roja Nuvve. De plus, l’actrice a également fait part de ses inquiétudes à ses fans à propos de cette chaleur torride en disant : « Il faisait extrêmement chaud, alors j’espère que vous avez tous pris soin de vous et que vous vous êtes hydraté et qu’il y a encore tellement de chaleur en ce moment. »

Pendant ce temps, sur le front du travail, Rashmika sera vu dans « Animal » avec Ranbir Kapoor et « Pushpa: The Rule » avec Allu Arjun, « VNR Trio » et « Rainbow ».