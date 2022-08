Rashmika Mandanna parle de sa RUPTURE et des rumeurs de rencontres avec la star de Liger Vijay Deverakonda

Rashmika Mandanna est l’actrice la plus aimée et préférée depuis sa dernière sortie à succès Pushpa: The Rise avec Allu Arjun. Alors qu’elle réussit dans son jeu professionnel, sa vie personnelle est également devenue le sujet de conversation de la ville grâce à ses rumeurs de liaison et de rupture avec la star de Liger Vijay Deverakonda. Rashmika est liée à Vijay depuis un certain temps déjà. En fait, sur Koffee With Karan 7, Sara Ali Khan a même laissé entendre que Vijay était en couple avec elle, tandis qu’Anaya Panday, qui sera ensuite vue avec la star d’Arjun Reddy dans Liger, a également parlé de lui pressé. se précipiter pour rencontrer Mika Singh et c’était un indice clair qu’il sortait avec Rashmika.

Rashmika est bouleversée par ses rumeurs de rencontres constantes avec Vijay Deverakonda

Cependant, le couple n’a jamais ouvertement admis qu’il était en couple ou qu’il s’était séparé. C’est la nouvelle tendance suivie par les célébrités. Récemment, interrogée sur ses rumeurs de relation avec Vijay, Rashmika a déclaré : “Parfois, je me dis ‘Arrey yaar, je fais cinq films par an mais tu viens toujours me demander : ‘Avec qui sors-tu ? Quelle est ta vie personnelle’ ?’ Mais je comprends que nous sommes des acteurs et que la lumière est sur nous, avec des gens qui veulent en savoir plus sur vous.”.

Rachmika révèle qu’elle ne parlera de sa relation que lorsqu’elle sera sûre de la personne dans sa vie

Alors que l’acteur a même dit que le jour où elle sera sûre de la personne de sa vie, elle en parlera, est-ce que cela laisse entendre qu’elle n’est plus avec Vijay.” Quand il s’agit de travailler, je peux dire quel film je suis travailler sur, ou quand il sortira. C’est une confirmation. Mais la vie personnelle n’est pas quelque chose dont je veux parler. Cependant, cela ne veut pas dire que je vais juste être cette personne qui ne permettra à personne de parler de ma vie. Pour moi, jusqu’à ce que je sache que quelque chose est sûr jusqu’à ce que j’obtienne une conclusion, je ne peux jamais en parler.

Alors que Vijay avait également la même opinion lorsqu’on lui a demandé de sortir avec Rashmika dans l’émission Koffee With Karan 7 de Kara Johar. Lui aussi avait dit qu’il parlerait ouvertement de sa vie personnelle le jour où il se marierait et aurait des enfants. Tout à fait comme la manière de Ranbir Kapoor, non ?