Rashmika Mandanna met le feu aux Maldives avec son avatar en bikini noir au milieu des rumeurs de vacances avec Vijay Deverakonda

Rashmika Mandanna s’est récemment envolée pour les Maldives pour des vacances bien méritées. Et au moment où elle a partagé sa photo de son escapade de vacances, les gens ont spéculé que l’actrice était avec son petit ami rumeurs Vijay Deverakonda. Au milieu de ces rumeurs, Rashmika a largué une bombe en partageant ses photos en bikini sur les réseaux sociaux.

Sur les photos, Rashmika a été vue en train de brûler les Maldives avec son avatar en bikini. Elle a été vue posant dans un bikini noir qu’elle portait avec un haussement d’épaules blanc et un chapeau. Elle a affiché son large sourire caractéristique devant les caméras et a écrit : “Et poser fait partie de ma vie… ? Mais ça va… ?? si je dois poser pour être jolie pour vous tous, ça ne me dérange pas !”

Dans la section des commentaires, Rashmika a en outre écrit: “OK, je suis désolé mais je suis à peu près sûr qu’il est illégal d’être aussi beau.” Suivi d’un autre commentaire, “Combinaison parfaite de gentillesse + chaleur”, puis se terminant par “Fille en feu”. Et les fans ne pouvaient pas s’empêcher de devenir gaga devant ses photos de vacances sensuelles.

Pendant ce temps, les gens pensent que Rashmika est allé aux Maldives avec Vijay Deverakonda. Tout a commencé lorsque Rashmika a été aperçue portant des lunettes de soleil noires sur l’une de ses photos de vacances, que Vijay portait il y a quelques jours à l’aéroport. Les fans étaient tout à fait convaincus que les deux hommes sortaient effectivement ensemble et gardaient leur relation secrète. Cependant, Karan Johar avait récemment annoncé que Vijay était le single officiel.

Il y a quelques jours, Rashmika avait évoqué ses rumeurs de rencontres avec Vijay Deverakonda. Elle avait dit que c’était très mignon que tout le monde soutienne Rashmika et Vijay. Elle a également exprimé son souhait de travailler à nouveau avec Vijay et a assuré aux fans qu’ils étaient tous les deux de bons acteurs et qu’ils ne les décevraient pas. Les deux ont déjà travaillé dans Geetha Govindam et Dear Comrade.