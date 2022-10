Rashmika Mandanna a assisté à un événement à Hyderabad et elle a captivé le public comme jamais auparavant. L’actrice a été rejointe par l’influenceur des médias sociaux Niharika NM sur scène et ils se sont beaucoup amusés ensemble. Les deux ont été vus secouant une jambe sur la chanson arabe Kuthu de Thalapathy Vijay et Pooja Hegde de Beast. Rashmika a également interprété le geste populaire de son film à succès Pushpa avec Allu Arjun en tête.