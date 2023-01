Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda ont passé le Nouvel An 2023 ensemble aux Maldives ? Voici une vérification des faits des photos correspondantes

Nombreux sont ceux qui pensent que Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda se fréquentent depuis longtemps. Mais les deux n’ont jamais confirmé la même chose. Le couple rumeur a fait des films comme Dear Comrade et Geetha Govindam ensemble. Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda ont tous deux fait une incursion pan-indienne en provenance de l’industrie du sud de l’Inde. Maintenant, les médias sociaux sont convaincus que les deux sont dans une relation sérieuse. Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda ont partagé des photos des Maldives sur Instagram. L’arrière-plan assorti des photos (les villas sur l’eau assorties) a en quelque sorte convaincu les gens qu’ils sont ensemble et heureusement.

Eh bien, beaucoup de gens ont dit que la photo date d’octobre ou de novembre lorsque Rashmika Mandanna s’est rendue aux Maldives pour une séance de photos de vacances. La photo postée par Vijay Deverakonda est bien sûr récente. Il n’est pas rare que des célébrités séjournent dans la même villa ou station balnéaire aux Maldives. De plus, toute l’étendue des Maldives se ressemble. Il y a quelque temps, Vijay Deverakonda avait parlé d’amour. Il a dit que son père lui avait appris que l’amour était une notion de taureaux. Il révèle qu’il était dans une relation à long terme après être devenu acteur. Il a dit que l’amour lui avait beaucoup appris. Vijay Deverakonda a déclaré que cela avait changé la perception de son père sur la même chose.

Rashmika Mandanna a été fiancée à Rakshit Shetty au début de sa carrière. Mais ce fut de courte durée. Elle n’a jamais confirmé les rapports de sortir avec Vijay Deverakonda. Les rumeurs ont commencé à partir du moment où ils ont travaillé ensemble sur Geetha Govindam. L’actrice a été victime de troll ces derniers temps. Elle a dit que c’était déchirant et démoralisant. Rashmika Mandanna a déclaré qu’elle ne méritait pas la négativité indésirable des gens.