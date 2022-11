Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda mariés en secret ? Voici la vérité derrière leur photo virale en tant que mariés

Les rapports sur la relation présumée entre Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda font le tour de l’industrie depuis très longtemps maintenant. Les deux ont toujours parlé affectueusement l’un de l’autre sur les plateformes publiques et cela vient d’ajouter plus de carburant à leurs rumeurs de rencontres. Alors que les deux ont maintenu qu’ils étaient des amis proches, les fans ont déjà poussé leur obsession au niveau supérieur.

Un coup d’œil sur les plateformes de médias sociaux et vous trouverez plusieurs pages de fans dédiées à Rashmika et Vijay collectivement. Parmi les nombreuses modifications apportées par les fans, une photo de Rashmika et Vijay présentés en tant que mariés a pris d’assaut Internet.

Dans l’image de montage de fan mentionnée, Rashmika et Vijay sont vus vêtus de leurs tenues de mariage. Alors que Vijay porte un sherwani blanc et sourit tout le long, Rashmika se sent timide dans un sari crème. Les deux sont vus posant près l’un de l’autre avec des varmalas. Les fans sont devenus gaga du montage et certains d’entre eux espèrent même qu’un jour ce montage particulier deviendrait réel.

Regarde.

Sur Koffee With Karan 7, Ananya Panday a failli révéler que Vijay sortait effectivement avec Rashmika alors que l’acteur restait discret à ce sujet. Plus tard, il a été rapporté que Vijay et Rashmika étaient sortis ensemble dans le passé, mais ils se sont séparés et sont restés les meilleurs amis l’un de l’autre.

Rashmika et Vijay ont déployé leurs ailes à Bollywood. Alors que Vijay a fait ses débuts avec son film très attendu Liger, Rashmika sera à l’affiche dans Goodbye avec Amitabh Bachchan, dans Mission Majnu avec Sidharth Malhotra et le prochain film de Sandeep Reddy Vanga Animal avec Ranbir Kapoor.