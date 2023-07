Rashmika Mandanna et Pooja Hegde sont-ils remplacés par CES débutants dans T’town ?

À Tollywood, l’industrie cinématographique Telugu, il y a plusieurs actrices vedettes avec un énorme public de fans. Récemment, Pooja Hegde et Rashmika Mandanna ont été présentés dans des films à succès avec de nombreux acteurs de premier plan. Cependant, il semble que ces deux actrices soient désormais remplacées par Mrunal Thakur et Sree Leela, deux jeunes héroïnes qui gagnent en popularité et volent la vedette.

Mrunal Thakur, une beauté de Bollywood, a fait ses débuts à Tollywood avec Sita Ramam et a depuis reçu de nombreuses offres de films. Sree Leela, qui a goûté au succès avec Dhamaka, a également un emploi du temps chargé avec plusieurs projets dans son pipeline, notamment Ustaad Bhagat Singh, Bhagavanth Kesari, etc. Ces deux actrices ont maintenant l’opportunité de travailler avec des acteurs de premier plan, entraînant un changement dans la dynamique de l’industrie et remplaçant apparemment Pooja Hegde et Rashmika Mandanna dans certains projets.

Lorsque Pooja Hegde s’est retirée du film Gunturu Kaaram de Mahesh Babu et Trivikram, elle a été rapidement remplacée par Sree Leela. De même, pour le prochain film de Vijay Devarakonda et Parasuram, les réalisateurs ont d’abord approché Rashmika Mandanna pour recréer la magie de leur film à succès Geeta Govindam, mais elle a été remplacée par Mrunal Thakur.

Même pour le prochain film de Gowtham Tinnanuri et Vijay Devarakonda, Pooja Hegde était le premier choix pour le rôle principal féminin, mais les réalisateurs ont maintenant finalisé Sree Leela pour le rôle.

Tollywood semble être enclin à remplacer les héroïnes vedettes établies par de jeunes talents comme Mrunal Thakur et Sree Leela. La demande pour ces deux actrices est élevée, car de nombreux réalisateurs et producteurs sont impatients de les intégrer à leurs projets à venir, ce qui les conduit à remplacer les meilleures actrices comme Pooja Hegde et Rashmika Mandanna, qui se sont déjà fait un nom dans l’industrie au fil des ans.