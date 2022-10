Rashmika Mandanna emprunte les lunettes de soleil de Vijay Deverakonda pour prendre une superbe photo aux Maldives ; Les expéditeurs ViRosh sont heureux [VIEW TWEETS]

Rashmika Mandana et Vijay DevérakondaLa relation de est un sujet brûlant de discussion. Il a été discuté sur Koffee With Karan 7, dans des interviews et plus encore. Même si Karan Johar a confirmé que le statut de relation de Vijay Deverakonda était “célibataire”, son dernier acte a fait parler à nouveau tout le monde. Il y a tout juste deux jours, Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda ont été repérés à l’aéroport. Il a été rapporté qu’ils s’envolaient pour les Maldives pour des vacances. Maintenant, une photo récente de l’actrice de Pushpa a en quelque sorte confirmé qu’ils étaient ensemble. Du moins, les internautes le croient.

Le jeu des lunettes de soleil de Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda

Rashmika Mandanna a partagé une belle photo des Maldives mais ses lunettes de soleil ont attiré l’attention de tout le monde. Les lunettes ont le même aspect que celles portées par Vijay Deverakonda lorsqu’elles sont paquées à l’aéroport. Avec cela, les internautes sont convaincus qu’ils sont ensemble. Les internautes ont également inventé un terme – ViRosh pour leurs favoris Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna.

Découvrez la photo et les tweets de Rashmika Mandanna ci-dessous :

@iamRashmika Tu portes @TheDeverakonda des lunettes de soleil? Vous voyez, nous tous les fans sommes si heureux de vous voir tous les deux, il n’y a pas besoin de cacher mon amour ? #Virosh #Vijaydeverakonda pic.twitter.com/9nheu6j36w Dur ? (@RowdyyHarshit) 8 octobre 2022

Aimant #Virosh contenu.. Continuez à les faire venir ? https://t.co/Gvsup1I7DR Priyanka (@priya_nka19) 8 octobre 2022

#Rashmika porte les lunettes de soleil de Vijay qu’il portait à l’aéroport hier ?. ViRosh sont aux Maldives ?#Virosh #VijayDeverakonda #RashmikaMandanna pic.twitter.com/zhlu0j2HPS Cinéma Brainiac (@CinemaBrainiac) 9 octobre 2022

Bon ben ok alors ! Nous ne pouvons qu’attendre qu’ils partagent une photo ensemble pour décomposer Internet. Leurs fans seraient plus qu’heureux de voir leur couple Dear Comrade. Haï na ?