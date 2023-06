Rashmika Mandanna dupée de Rs 80 lakh par un manager de longue date ? Voici la vérité

Rashmika Mandanna a récemment fait la une des journaux après avoir été impliquée dans une affaire financière frauduleuse. Apparemment, l’actrice a été trompée de Rs 80 lakh par son manager, que Rashmika a nommé au début de sa carrière cinématographique. Pour éviter de créer une scène, il a été rapporté que Rashmika avait renvoyé son manager en privé, loin du regard du public. Mais récemment, un autre aspect de l’histoire a été révélé. Des sources proches de Rashmika ont rejeté les allégations de tricherie en cours. Ils ont précisé que Rashmika n’était pas dupe de Rs 80 lakh, et le duo a décidé de se séparer pour des « raisons personnelles ».

Selon un rapport de Pinkvilla, Rashmika aurait été dupée de Rs 80 lakh par son manager de longue date. « Il y a des rumeurs sur le fait que Rashmika a été dupée de Rs 80 lakh par son manager. Apparemment, elle ne voulait pas créer une scène à ce sujet. Par conséquent, elle s’en est occupée seule en renvoyant son manager », lit-on dans le rapport.

Le manager de Rashmika Mandanna ne l’a pas trompée de Rs 80 lakh

Maintenant, les sources proches de Rashmika ont démenti les rumeurs, les qualifiant de fausses et manquant d’authenticité. Ils ont révélé que Rashmika avait décidé de mettre fin « à l’amiable » aux services de son manager pour une affaire privée. « La nouvelle selon laquelle le manager de Rashmika Mandanna l’a trompée pour de l’argent et s’est fait virer est fausse et complètement fausse. L’actrice a longtemps été dirigée par son manager du sud. Cependant, maintenant, ils ont décidé de se séparer à l’amiable pour leurs propres raisons personnelles. » les dernières sources divulguées.

Films de Rashmika Mandanna Bollywood

Rashmika n’a pas encore commenté la question à ce sujet. Elle reste concentrée sur ses efforts cinématographiques, ce qui nous amène à ses projets à venir. Rashmika a fortement impressionné les masses avec ses deux projets Bollywood. L’un d’entre eux est Au revoir, avec Amitabh Bachchan et Neena Gupta, et l’autre est Mission Majnu de Netflix, où elle a été jumelée avec Siddharth Malhotra. Rashmika a été félicitée pour sa performance dans les deux films.

Les prochains projets de Rashmika Mandanna

Actuellement, elle a collaboré avec le réalisateur de Kabir Singh, Sandee Reddy Vanga, pour un autre film de Bollywood, intitulé Animal. Elle partagera l’espace d’écran avec Ranbir Kapoor dans cet artiste d’action, dont la sortie est prévue le 11 août. En dehors de cela, Rashmika est également ravie de reprendre son rôle de Srivalli dans la suite de Pushpa : The Rise, intitulé, Pushpa : The Rule, barré par Sukumar et titré par Allu Arjun.