Rashmika Mandanna dupé de Rs 80 lakh par un manager de longue date; Détails à l’intérieur

La diva sud-indienne Rashmika Mandanna aurait été trompée par son manager. Elle a été victime d’une fraude financière commise par nul autre que son manager de longue date. Selon des informations, l’actrice de Mission Majnu aurait été escroquée d’un montant énorme de Rs 80 lakh. Étonnamment, le manager qui n’a pas été nommé était associé à Rashmika depuis le début de sa carrière. Il a escroqué la somme substantielle et a été licencié après l’incident.

En apprenant la nouvelle, Rashmika Mandanna n’est pas restée silencieuse et a rapidement agi. Elle a immédiatement licencié le directeur. Cependant, elle est restée discrète et n’a pas encore publié de déclaration officielle. Selon des sources, les actrices évitent de créer une scène et gèrent la situation en privé. Après que le directeur l’ait trompée pour Rs 80 lakh, elle a renvoyé la personne et a clos l’affaire.

Rashmika Mandanna a commencé sa carrière dans l’industrie cinématographique du Sud et a également fait sa marque à Bollywood. Elle a fait ses débuts avec Kirik Party avec la célèbre célébrité de Kantara, Rishab Shetty. Après le film, elle a gagné en popularité avec Geetha Govindam et Dear Comrade. L’actrice qui travaille désormais actuellement avec Allu Arjun pour Pushpa 2 était associée au même manager. Il a travaillé avec l’actrice depuis le début de sa carrière. Après tant d’années, il a dupé Rashmika pour Rs 80 lakh.

Malgré l’incident, l’actrice est restée fidèle à son engagement professionnel et a continué à travailler sur ses projets à venir. Elle reste attachée à son travail. Elle travaille actuellement sur un film très attendu Animal réalisé par Sandeep Reddy Vanga. Le film met en vedette un nouveau couple de Rashmika et Ranbir Kapoor. C’est un film de gangster plein d’effusion de sang et de violence. Animal devrait sortir le 11 août 2023.

Un autre film très attendu est Pushpa 2 : The Rule, une suite de Pushpa : The Rise. Le premier chapitre est devenu un succès à succès avec Allu Arjun en tête. Le film passe maintenant au deuxième volet et les acteurs et l’équipe sont actuellement en train de tourner pour celui-ci. Pushpa est réalisé par Sukumar et la deuxième partie devrait sortir cette année. En dehors de ces deux grands projets, Rashmika Mandanna travaillerait avec Vijay Kaushal pour le film de Laxman Utekar. Elle a également signé les pointillés du prochain film d’Anees Bazmee avec Shahid Kapoor.