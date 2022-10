Rashmika Mandanna donne cette étiquette spéciale à Vijay Deverakonda [Exclusive]

Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda sont l’un des couples les plus aimés de l’industrie. Ils ont travaillé ensemble dans des films à succès et sont suivis par de nombreux fans. Ils sont souvent liés dans la vraie vie aussi, mais le couple a toujours maintenu le fait qu’ils sont de bons amis et partagent un bon lien. Dans une interaction avec BollywoodLife, nous avons demandé à Rashmika qui méritait l’étiquette masculine de béguin national car elle est dans la bonne position pour choisir. L’actrice a pris le nom de Vijay, voici pourquoi. Ne manquez pas la confession franche de Rashmika sur sa collaboration avec les Khans dans l’industrie.