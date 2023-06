Rashmika Mandanna devient émotive alors qu’elle enveloppe, jaillit à propos de la co-star Ranbir Kapoor

Coup de cœur national Rashmika Mandana, a eu le vent en poupe ces derniers temps. Récemment, l’actrice a terminé le tournage de son prochain film « Animal », réalisé par Sandeep Reddy Vanga. Les stars du cinéma Ranbir Kapoor, Anil Kapoor, Bobby Déol, et Tripti Dimri. Maintenant, après l’emballage du film à New Delhi, Rashmika est à Hyderabad et va commencer à travailler sur son film tant attendu, ‘Pushpa 2’ et le personnage de Srivalli. L’actrice s’est tournée vers ses réseaux sociaux pour écrire une note émotionnelle sur le tournage d’emballage pour Animal. Dans sa note, elle écrit : « 20/6/2023, cher journal, aujourd’hui, hmm non, en fait, hier soir, j’ai eu un tournage de nuit et je viens de terminer et je suis de retour à Hyderabad et ce soir, je commence à travailler sur Pushpa 2.

Ce film était vraiment surprenant pour Rashmika Mandanna

Mais avant, je voulais dire quelques mots sur combien j’ai adoré travailler sur les plateaux d’#Animal. Au début, le film m’est venu si soudainement, c’était vraiment surprenant mais j’étais extrêmement extrêmement excité pour animal cz, bien sûr, je voulais travailler avec toute l’équipe. Je pense que j’ai tourné pendant environ 50 jours pour ce film et maintenant que c’est fini, je commence à ressentir un grand vide. J’ai adoré travailler avec mes garçons dans la mesure où ils ont et auront toujours une place spéciale dans mon cœur.

Toute l’équipe est si chérie, tu .. tous ceux avec qui j’ai travaillé sur le plateau sont si professionnels et pourtant si gentils et en fait, je n’arrêtais pas de leur mentionner que j’aurais adoré travailler avec eux 1000 fois de plus et je serais toujours être si heureux. Alors 1er @sandeepreddyvanga est génial tout le monde le sait, il est tellement obsédé par son métier et la création de personnages que – la clarté avec laquelle il vient pour toutes les scènes et aussi la liberté qu’il donne aux artistes est tout simplement incroyable.

Rashmika Mandanna fait l’éloge de Ranbir Kapoor

« Mon jeu ou ma performance dépend directement et entièrement du réalisateur » est quelque chose que je pense que vous savez maintenant et donc demain si les gens aiment ce qu’ils voient ou moi dans Animal – tout le mérite revient à qui vous connaissez Rkaaaaayyy, je pense d’abord parce qu’il est #ranbirkapoor J’étais super nerveux mais mon dieu !!! Notre petit secret Dieu a vraiment pris son temps pour le rendre parfait. J’adore ça.. mais quel bel humain il est toi.. Je ne lui souhaite que le meilleur pour la vie et woaaaaahhhhh. attendez de dire que ce RK dans Animal est. Je ne pense pas que les gens soient encore prêts pour lui mais la sortie arrive soooooooonn je suis super duper excité pour l’équipe. Amit monsieur nous a permis de réaliser si facilement quel éclairage de monsieur et tout, j’ai adoré j’ai pu travailler avec @anilskapoor monsieur aussi .. il a aussi été si gentil avec moi .. L’équipe animale .. ils vous bercent. Je les aime. J’ai adoré chaque jour où j’ai tourné avec eux. Ils sont spéciaux pour moi. Gros gros gros câlins à eux.. J’espère que je passerai plus de temps avec l’équipe, mais je ne le fais pas.. @- Au moins, tu sauras à quel point ils sont spéciaux pour moi. , C’est ce que je voulais dire. Je veux dire à l’équipe « Merci d’être si génial »..

Les images divulguées des décors d’Animal ont ravi les téléspectateurs de voir le nouveau couple de Rashmika et Ranbir Kapoor à l’écran, qui seront vus ensemble pour la première fois avec le film. Rashmika sera également vu dans Rainbow, VNR Trio.