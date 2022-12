Rashmika Mandanna BRISE enfin le SILENCE face à l’interdiction de l’industrie cinématographique de Kannada pour ne pas avoir regardé Kantara de Rishab Shetty; dit: ‘Jusqu’à présent…’

Rashmika Mandana est actuellement au sommet de son art. Elle fait partie des actrices les plus importantes et les plus importantes de l’industrie cinématographique du Sud. Elle a même fait ses débuts à Bollywood avec le film Goodbye avec Amitabh Bachchan. Alors que professionnellement elle connaît un grand succès, les polémiques ne semblent pas la laisser tranquille. De sa prétendue liaison avec Vijay Deverakonda à sa prétendue interdiction de l’industrie cinématographique de Kannada – elle a eu sa part de controverses. Le commentaire de Rashmika Manadanna sur la vedette de Rishab Shetty, Kantara, a également appelé à une grande controverse.

Entertainment News: Rashmika Mandanna clarifie la controverse sur Kantara

Il se trouve qu’il y a quelques semaines, on a demandé à Rashmika Mandanna si elle avait regardé le film acclamé par la critique de Rishab Shetty, Kantara, et elle a dit non. Bientôt, cela s’est transformé en une controverse avec quelques fans déclarant qu’elle ne respecte pas l’industrie cinématographique de Kannada. Cela a conduit à des rumeurs selon lesquelles elle allait être bannie de l’industrie cinématographique de Kannada car elle en a bouleversé beaucoup en ne regardant pas Kantara. Cependant, maintenant, Rashmika Mandanna a clarifié la situation à ce sujet.

Lors d’une récente interaction avec les médias, Rashmika Mandanna a parlé des trolls, de la controverse de Kantara et de l’interdiction de l’industrie. Elle a dit qu’elle n’avait que de l’amour pour ceux qui la traînaient. Sur Kantara, elle a justifié qu’on lui ait posé la question si elle avait regardé le film seulement deux jours après sa sortie et qu’elle ne l’avait pas fait à ce moment-là. Plus tard, elle a regardé le film et a même envoyé un message à l’équipe à ce sujet. Elle a déclaré qu’elle avait reçu un remerciement de leur part. Rashmika Mandanna a mentionné que les gens ne savent pas ce qui se passe à l’intérieur et qu’elle ne fait pas partie de ceux qui partageront des messages sur les réseaux sociaux. Parlant de faire face à une interdiction de l’industrie cinématographique de Kannada, elle a déclaré: “Jusqu’à présent, je n’ai pas été bannie”.

La vidéo de Rashmika Mandanna a été partagée par Andhra Box Office.com. Regardez-le ici.

Rashmika Mandanna a Pushpa 2 avec Allu Arjun à espérer.