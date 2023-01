Rashmika Mandanna bat Samantha Ruth Prabhu; Découvrez les actrices du sud de l’Inde les plus suivies sur Instagram [Watch Video]

Actrices sud-indiennes les plus suivies sur Instagram : Il existe de nombreuses actrices talentueuses du sud de l’Inde qui se sont fait un nom dans l’industrie cinématographique. Certaines actrices populaires du sud de l’Inde incluent Nayanthara, Tamannaah Bhatia, Anushka Shetty, Shruti Haasan, Kajal Aggarwal et d’autres. Rashmika Mandanna, le béguin national de l’Inde, a conquis le cœur de ses fans après avoir rendu visite à Pushpa. Elle bat toutes les actrices du sud de l’Inde en termes de followers sur son compte Instagram. Découvrez l’actrice sud-indienne la plus suivie sur Instagram. Regardez des vidéos de divertissement.