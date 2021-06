Rashmika Mandanna avertit un fan qui s’est présenté chez elle pour la rencontrer | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice du Sud Rashmika Mandanna s’est rendue sur les réseaux sociaux dimanche pour avertir un fan qui s’est présenté chez elle pour l’apercevoir !

L’actrice, qui a emménagé dans son nouveau pad de Mumbai il y a quelques jours à peine, s’est rendue sur Twitter dimanche pour avertir légèrement le fan qui a « voyagé très loin » pour la rencontrer, lui demandant de ne pas le faire et de se connecter avec elle. sur les réseaux sociaux.

« Les gars, j’ai juste remarqué que l’un d’entre vous avait voyagé très loin et était rentré chez moi pour me voir.. S’il vous plaît, ne faites pas quelque chose comme ça.. je me sens mal de ne pas avoir pu vous rencontrer. Je vraiment J’espère vraiment te rencontrer un jour, mais pour l’instant, montre-moi de l’amour ici.. Je serai heureux ! » Rashmika a tweeté dimanche.

S’il te plaît, ne fais pas quelque chose comme ça.. je me sens mal de ne pas avoir pu te rencontrer.. J’espère vraiment vraiment te rencontrer un jour.. mais pour l’instant, montre-moi de l’amour ici.. Je serai heureux ! – Rashmika Mandanna (@iamRashmika) 27 juin 2021

Sur le plan professionnel, Rashmika est prête à faire ses débuts à Bollywood avec le prochain thriller d’espionnage « Mission Majnu ». Dans le réalisateur Shantanu Bagchi, l’actrice sera vue aux côtés de Sidharth Malhotra.

L’actrice sera également vue dans le film hindi « Au revoir » avec Amitabh Bachchan et le film en télougou « Pushpa » avec Allu Arjun.