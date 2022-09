Rashmika Mandanna appelle les rumeurs de rencontres avec Vijay Deverakonda “mignonnes”: “Quand le monde entier est comme” Rashmika et Vijay “, je suis comme aiyoo babu”

Les rapports selon lesquels Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda se voient depuis longtemps maintenant. Ils ont tous les deux été les meilleurs amis et ils n’ont jamais admis être en couple. Lorsqu’on a récemment demandé à Rashmika ce qu’elle pensait des rumeurs de rencontres en cours avec Vijay, elle a dit que c’était mignon.

“Tout est si mignon non. Je suis comme aiyoo babu. C’est si mignon. Voyez Vijay et moi avons fait tellement de travail ensemble, trop tôt dans notre carrière. Quand nous ne savons pas comment est l’industrie, et tout à coup vous travaillez avec des personnes partageant les mêmes idées, vous aimez devenir amis, et vous avez beaucoup d’amis communs. J’ai ce gang à Hyderabad, il a ce gang à Hyderabad. Et nous avons beaucoup d’amis communs. C’est comme ça. C’est si mignon quand le monde entier est comme ‘Rashmika et Vijay, c’est mignon'”, a-t-elle déclaré à Mashable India.

Rashmika a également montré son intérêt à travailler à nouveau avec Vijay dans un film. “Je dois travailler avec lui très bientôt. S’il y a une histoire pour nous, alors nous devrions la faire. Ça va être amusant. Nous sommes de bons acteurs, nous ne vous décevrons pas”, a-t-elle déclaré.

Lors d’une conférence de presse pour Sita Ramam, Vijay était monté sur scène et avait dit à Rashmika à quel point elle était belle à chaque fois qu’il la voyait. Tout le monde dans la foule a commencé à rire en entendant le nom de Rashmika et il s’est demandé pourquoi il y avait un sourire sur son visage.

Lorsque Vijay a été vu sur Koffee With Karan 7, Karan n’a pas pu arrêter de pousser l’acteur Liger avec des questions sur sa relation avec Rashmika. À quoi, il a répondu : “Nous avons fait deux films ensemble à un stade très précoce de ma vie. C’est une chérie et je l’aime beaucoup. Nous sommes vraiment de bons amis. Nous partageons tellement de choses à travers les films, beaucoup de hauts et des bas. Un lien se crée.