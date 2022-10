Rashmika Mandanna admet être proche de Vijay Deverakonda au milieu de rumeurs de relation; révèle tout sur leur “lien incassable”

Les rumeurs de relation entre Rashmika Mandanna et Vijay Deverakonda attirent souvent beaucoup d’attention. Comme récemment, le couple a été aperçu à l’aéroport alors qu’ils partaient ensemble pour leurs vacances aux Maldives. Par conséquent, ils n’ont pas quitté l’aéroport ensemble sans poser pour les photographes. Alors que Rashmika est en vacances aux Maldives après la sortie de ses débuts à Bollywood, Goodbye et publie des photos à couper le souffle de ses fans de vacances, ils se demandent si Vijay clique sur ces superbes photos de l’actrice de Pushpa.

Et maintenant, dans sa récente interview, Rashmika a parlé de son lien incassable avec Vijay et a admis être proche de lui. Selon les rapports d’une interaction lorsqu’elle a été interrogée sur Vijay, elle a déclaré: ” J’ai toujours su et je suis très proche de Vijay, c’est pourquoi si j’ai envie de poser des questions sur quoi que ce soit dans l’industrie, je vais lui demander. Il est toujours là (pour moi). Nous sommes des amis très proches et nous partageons et discutons de choses.” L’actrice a en outre ajouté qu’ils étaient tous les deux proches car ils ont travaillé ensemble dans les plus grands films de leur carrière et maintenant ils ont tous les deux fait leurs débuts à Bollywood avec leurs films respectifs Liger et Goodbye.

Rashmika et Vijay sont des amoureux de l’industrie du sud en raison de leur chimie crépitante dans les films et les réalisateurs insistent souvent pour réunir ces deux jeunes et magnifiques personnes. Bien que Vijay et Rashmika n’aient jamais ouvertement parlé d’être dans une relation ensemble, ils ont admis qu’ils partageaient un lien spécial l’un avec l’autre. En fait, dans l’émission de Karan Johar, Vijay, qui a fait ses débuts avec Ananya Panday, a également laissé entendre subtilement qu’il était très engagé dans une relation avec Rashmika, tandis que la star de Liger a nié. On se demande quel plaisir les stars obtiennent en cachant leur relation en public. Cela dit, Vijay et Rashmika vont vraiment bien ensemble et les fans adorent lire sur leur relation.