Rashmika Mandanna à Samantha Ruth Prabhu – Actrices du sud de l’Inde qui ont été des assassins de trolls

Bhediya est sorti en salles et les fans de Varun Dhawan et Kriti Sanon adorent ce nouveau concept de film et le qualifient de incontournable. Le critique autoproclamé Kamaal R Khan a déclaré que le film était un désastre au box-office. Le film a commencé avec un démarrage lent selon les chiffres partagés par KRK, le film n’a réussi à gagner qu’environ 5,75 sur toute la sortie et cela ne fait que montrer que le film n’a pas réussi à attirer le public dans les salles.

KRK est allé sur son Twitter et a partagé les chiffres détaillés du film et a dit que c’était un désastre.” Day1 toute l’activité nette de l’Inde de #Bhediya #PVR: 1.75Cr #INOX: 1.05Cr #Cinépolis: 0.75Cr! Total : 3,55 Cr dans 3 chaînes nationales de multiplexage. Toute l’Inde – 5.75Cr ! Les multiplex ont réalisé 62 % de l’activité totale. C’est une catastrophe!”

Depuis un certain temps, de nombreux acteurs essaient extrêmement fort de réaliser un box-office de rêve et de faire de leurs films un succès au box-office, mais ils échouent. Il y a un certain nombre de films qui ont lamentablement échoué au box-office comme Laal Singh Chadha, Phone Bhoot, Raksha Bandhan et plus, mais il y a des films comme Bhool Bhulaiyaa 2, Brahmastra, Kantara, Drishyam 2 qui ont exceptionnellement bien réussi au box-office. Le public ne peut toujours pas ignorer un bon film de contenu et tout ce que les réalisateurs doivent faire est de sortir des sentiers battus pour avoir à nouveau une course de rêve au box-office.

Juste fini #Bhediya – Juste en train de se synchroniser Une histoire unique si bien exécutée. C’est sombre et horrible parfois. J’espère que les gens ne se comparent pas trop à Stree parce que cette expérience était autre chose, c’est autre chose. Je l’ai aimé. Les masses pourraient ne pas l’être. Esperons le meilleur. Vishal (@vishalandcinema) 25 novembre 2022

1/2 Pas de suraction Meilleur jeu d’acteur de toutes les stars, Bons effets visuels, Histoire normale, Le jeu d’acteur de Varun Dhawan est de premier ordre. Entrez également dans #arbre univers.#Bhediya#VarunDhawan #KritiSanon #AbhishekBanerjee #AmarKaushik pic.twitter.com/VfvNk3WYF6 DS Vyas (@vyas_ds) 25 novembre 2022

Varun Dhawan et Kriti Sanon ont partagé l’écran pour la deuxième fois après Dilwale barré par Rohit Shetty.