Rashmika Mandanna a les yeux les plus magiques et nous en avons la preuve

Femme d’acier, c’est son deuxième prénom. Samantha Ruth Prabhu se bat pour reprendre sa vie de tous les jours après avoir reçu un diagnostic de myosite, l’actrice a eu une dépression émotionnelle après en avoir parlé parce que si elle ne savait pas, ce serait tellement difficile. Mais une chose dont elle est sûre, c’est qu’elle en sortira bientôt très bientôt. Samantha, qui récupère, est prête à tourner pour sa prochaine série Web avec Raj & DK. Cependant, il y a eu des rapports selon lesquels Sam pourrait arrêter car elle ne peut pas gérer sa santé, mais arrêter de fumer n’est pas dans son dictionnaire.

Il y avait des nouvelles qui circulaient selon lesquelles Samantha s’était retirée du prochain projet de Raj et DK, Citadel, une série d’espionnage originale mettant en vedette Varun Dhawan. Certains ont également émis l’hypothèse qu’en raison de sa maladie auto-immune appelée myosite, elle prendrait un long congé sabbatique, ce qui l’amènerait à être remplacée dans ses projets à venir. Samantha, qui admet que la vie a été différente après avoir reçu un diagnostic de myosite, est prête à faire face à la caméra et commencera bientôt à tourner. Une source a récemment précisé à un site d’information de premier plan : “Tout ce qui est écrit à propos de son remplacement dans Citadel est de la foutaise. Elle commencera le tournage dans la seconde quinzaine de janvier.”

Samantha a été la reine régnante d’un rapport de recherche de premier plan mois après mois en 2022, alors qu’elle était en tête de l’étude des stars féminines les plus populaires de l’Inde. Elle a également popularisé le numéro de danse, Oo Antava avec son avatar super sensuel et ses mouvements de danse fluides, qui font encore vibrer et bouger le monde. Elle a ensuite remporté des numéros au box-office et des pluies d’éloges de la part des critiques avec sa récente sortie, Yashoda, un thriller uniquement dirigé par la talentueuse actrice. Samantha sera ensuite vue à Kushi avec la star de Liger Vijay Deverakonda.