Rashmika Madanna est assaillie alors qu’elle rend visite à Lalbaughcha Raja; les internautes disent: “Il y avait des chances d’agressions massives”

Rashmika Mandanna a été assaillie lors de sa visite à Lalbaughcha Raja et la vidéo de l’actrice devient virale où beaucoup disent qu’elle n’aurait pas dû faire cela car elle a généré une foule énorme en raison de son statut de célébrité et d’être le béguin national, il y avait des chances d’attentats à la pudeur de masse. Certains ont critiqué son privilège car peu d’entre eux ont un accès facile pour avoir un aperçu de Lalbaughcha Raja. Rashmika s’est également fait troller pour avoir posé près du murti de Ganesh et s’est demandé si elle venait faire le darshan ou cliquer sur des images.

Alors que les fans ont félicité son équipe pour avoir brillamment géré toute la foule et l’avoir fait atteindre en toute sécurité dans la voiture. La foule s’est rassemblée pour avoir un aperçu de Rashmika montrant son pouvoir de star.

Rashmika Mandanna, qui est actuellement l’actrice la plus préférée, est prête pour ses débuts à Bollywood, Goodbye avec Amitabh Bachchan et plus encore. La bande-annonce du film a laissé les masses impressionnées et les fans ne peuvent pas attendre ses débuts fracassants. Au milieu de la tendance au boycott, Rashmika’s Goodbye est une pause et il n’y a pas de négativité autour du film et depuis la sortie de la bande-annonce, elle a reçu une réponse élogieuse de la part des fans et du public. Outre Rashmika, l’actrice la plus talentueuse Neena Gupta vous vole le cœur avec sa présence dans la bande-annonce et vous laisse en redemander. Rashmika Mandanna devient lentement la reine grâce à sa dernière sortie Pushpa avec Allu Arjun. La jeune fille sera vue dans Pushpa 2 et espère avoir un rôle percutant. Alors qu’elle sera également vue en face de Ranbir Kapoor dans Animal de Sandeep Vanga.