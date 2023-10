Rashida Tlaib sanglote en répétant les affirmations du Hamas sur l’attentat à la bombe contre un hôpital

La représentante démocrate du Michigan, Rashida Tlaib, a sangloté mercredi lors d’un discours en répétant l’affirmation controversée du Hamas selon laquelle une frappe aérienne israélienne aurait tué des centaines de personnes dans un hôpital de la bande de Gaza.

Une explosion à l’hôpital arabe Al Ahli, dans la ville de Gaza, a fait plus de 500 morts mardi soir, ont affirmé les autorités gazaouies. Les responsables des Forces de défense israéliennes (FDI) ont démenti l’affirmation du Hamas selon laquelle une frappe aérienne israélienne aurait été à l’origine de l’attentat, attribuant l’explosion à une roquette lancée par le Jihad islamique palestinien. Subséquent analyse a remis en question le bilan des morts initialement annoncé et a suggéré que la roquette avait touché le parking et n’avait causé aucun dommage significatif aux structures hospitalières.

Tlaib, ainsi que le représentant démocrate du Minnesota Ilhan Omar, ont refusé de se rétracter, répétant les accusations du Hamas contre Israël. La députée du Michigan, ouvertement pro-palestinienne, a assisté à un rassemblement appelant à un cessez-le-feu.

« Continuer à voir les gens penser que c’est normal de bombarder un hôpital où des enfants… vous savez, ce qui est si difficile parfois, c’est de regarder ces vidéos et les gens dire aux enfants : « Ne pleurez pas ». Je me dis : « Laissez-les pleurer » », a déclaré Tlaib en commençant elle-même à pleurer. « Et ils tremblent, et vous le savez, ils n’arrêtent pas de leur dire de ne pas pleurer. Ils peuvent pleurer, je peux pleurer, nous pouvons tous pleurer. Si nous ne pleurons pas, quelque chose ne va pas et je vous le dis tout de suite, Président [Joe] Biden, toute l’Amérique n’est pas avec vous sur ce point.

Cela arrive maintenant:

📍Capitole américain Membre du Congrès @RashidaTlaib s’adresse au rassemblement appelant à un cessez-le-feu et à la fin du conflit. Elle s’effondre en déclarant qu’Israël a bombardé un hôpital, tuant 500 personnes – ce rapport est maintenant remis en question MONTRE: pic.twitter.com/fZlHXkUjRc – Wid Lyman (@Wid_Lyman) 18 octobre 2023

Elle a ensuite accusé les États-Unis de garder le silence alors qu’Israël commet un « génocide » et a déclaré à la foule lors de son rassemblement qu’ils étaient du « bon côté de l’histoire ». (EN RELATION : Alyssa Farah Griffin condamne les démocrates d’extrême gauche pour avoir poussé la propagande du Hamas sur les bombardements d’hôpitaux)

Tlaib a accusé Biden d’avoir permis « la guerre et la destruction » contre la Palestine après avoir affirmé qu’Israël avait bombardé l’hôpital sans preuve.

«Israël vient de bombarder l’hôpital baptiste, tuant 500 Palestiniens (médecins, enfants, patients) juste comme ça. @POTUS c’est ce qui arrive lorsque vous refusez de faciliter un cessez-le-feu et d’aider à la désescalade », a écrit Tlaib dans un tweet mardi. « Votre approche axée uniquement sur la guerre et la destruction m’a ouvert les yeux, ainsi que ceux de nombreux Palestiniens-Américains et musulmans américains comme moi. Nous nous souviendrons de votre position.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’une analyse menée par Tsahal avait conclu qu’un « échec du lancement d’une roquette » par des terroristes de Gaza avait provoqué l’explosion de l’hôpital.

« Une analyse des systèmes opérationnels de Tsahal indique qu’un barrage de roquettes a été tiré par des terroristes à Gaza, passant à proximité de l’hôpital Al Ahli à Gaza au moment où il a été touché. Les renseignements provenant de plusieurs sources dont nous disposons indiquent que le Jihad islamique est responsable de l’échec du tir de roquette qui a touché l’hôpital de Gaza », a déclaré Netanyahu. dit.

Biden a déclaré à Netanyahu qu’il semble que « l’autre équipe » soit responsable de l’attentat à la bombe lors de sa visite en Israël mardi soir, et les États-Unis auraient recueilli des renseignements « de haute confiance » indiquant qu’une roquette du Jihad islamique palestinien a raté son tir et a touché l’hôpital.

Tlaib a récemment refusé de faire tout commentaire sur le massacre d’enfants israéliens par les terroristes du Hamas.

Elle avait déjà pleuré lors d’une audience en 2019 alors qu’elle discutait de la séparation des enfants des adultes qui les accompagnaient à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.