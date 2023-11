Rashida Tlaib défend une vidéo pro-palestinienne alors que le fossé entre les démocrates du Michigan se creuse à cause de la guerre

LANSING, Michigan (AP) – Représentant américain. Rashida Tlaib La résidente du Michigan a reçu de nombreuses critiques pour une vidéo qu’elle a publiée ce week-end et qui a été jugée offensante par certains pour la communauté juive, mais elle a déclaré que ses critiques devraient moins se concentrer sur les mots qu’elle a utilisés que sur sauver des vies civiles au Moyen-Orient.

« Mes collègues sont beaucoup plus déterminés à me faire taire – la seule voix palestinienne américaine au Congrès – qu’à mettre fin aux horribles attaques contre les civils à Gaza et en Cisjordanie occupée en ce moment », a déclaré Tlaib dans un communiqué envoyé lundi à The Associated. Presse. « Au lieu de m’attaquer et de déformer mes propos, ils devraient écouter leurs électeurs et appeler à un cessez-le-feu pour sauver des vies innocentes. »

Elle répondait aux appels des démocrates nationaux et du Michigan lui demandant de retirer un vidéo postée vendredi, qui comprend un extrait de manifestants scandant « du fleuve à la mer ». Tlaib a également déclaré dans la vidéo « nous nous souviendrons en 2024 » avant qu’apparaisse le texte indiquant : « Joe Biden a soutenu le génocide du peuple palestinien ».

C’est le dernier exemple d’un division de la faille publique Démocrates du Michigan, qui abrite l’un des plus grands Communautés arabo-américaines.

La Ligue anti-diffamation et d’autres groupes juifs ont critiqué le chant « Du fleuve à la mer », le qualifiant d’appel au démantèlement de l’État d’Israël. De nombreux militants palestiniens affirment qu’ils n’appellent pas à la destruction d’Israël, mais à la liberté de mouvement et à l’égalité des droits et des protections pour les Palestiniens sur tout le territoire.

Démocrate Elissa Slotkinle seul membre juif de la délégation du Congrès du Michigan, a déclaré sur les réseaux sociaux que cette expression favorise « la division et la violence » et est « contre-productive pour promouvoir la paix ».

« Si je savais qu’une phrase que j’avais utilisée avait blessé l’un de mes électeurs, je m’excuserais et la retirerais, quelle que soit son origine », a déclaré Slotkin. “Je vous demanderais la même chose.”

D’autres démocrates du Michigan, dont le procureur général Dana Nessel et le président pro tempore du Sénat du Michigan, Jeremy Moss, se sont joints aux critiques de Tlaib et lui ont demandé de s’excuser. Nessel a déclaré que même si elle a défendu Tlaib dans le passé, son utilisation de l’expression « est tellement blessante pour beaucoup de personnes ».

Le sénateur du Vermont. Bernie Sanders a déclaré lors d’une apparition dimanche sur CNN que même s’il considère Tlaib comme un ami, “des slogans comme ‘du fleuve à la mer’, si cela signifie la destruction d’Israël, cela ne fonctionnera pas.”

Tlaib a déclaré vendredi soir sur les réseaux sociaux que l’expression « du fleuve à la mer » est « un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine ».

Les échanges entre les démocrates du Michigan constituent l’exemple le plus récent d’un fossé grandissant à propos de la guerre entre Israël et le Hamas. Le Michigan abrite l’une des plus grandes communautés arabo-américaines du pays, que Tlaib représente en partie, mais son district de la région de Détroit comprend également une communauté juive florissante.

Tlaib, dont la grand-mère vit actuellement en Cisjordanie, a été interpellée depuis le début de la guerre par certains qui estiment qu’elle n’en a pas fait assez pour condamner l’attaque du Hamas. Un effort pour censurer Tlaib a été licencié avec un large soutien bipartisan la semaine dernière, les deux partis ayant exprimé leurs inquiétudes quant à la violation des droits du premier amendement.

Deux républicains de la Chambre des représentants américains, dont la représentante géorgienne Marjorie Taylor Greene, ont présenté lundi une autre motion visant à censurer Tlaib.

Farnoush Amiri, rédacteur d’Associated Press à Washington, DC, a contribué à ce rapport.