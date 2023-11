Rashida Tlaib censurée pour ses propos sur Israël-Gaza

il y a 7 heures

Le Congrès américain a voté la censure de son seul membre palestino-américain pour ses commentaires sur la guerre entre Israël et Gaza.

Mme Tlaib a posté une vidéo sur Twitter vendredi, qui comprenait un extrait de manifestants utilisant le chant, qui, selon les critiques, appelle au contrôle palestinien de toutes les terres situées entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée, y compris Israël.

La vidéo accusait également le président Joe Biden de soutenir le génocide à Gaza et appelait à un cessez-le-feu.

Regarder : “Je ne me laisserai pas réduire au silence”, déclare Tlaib avant le vote de censure

La Ligue Anti-Diffamation et les groupes juifs affirment que le slogan, utilisé lors des manifestations à travers le monde, est un appel à la destruction d’Israël.

Les militants pro-palestiniens soutiennent que la plupart de ceux qui l’utilisent appellent à la fin de l’occupation de la Cisjordanie et du blocus de Gaza par Israël, et non à l’élimination d’Israël lui-même.