Rashida Jones, vice-président senior de NBC News et MSNBC, deviendra le prochain président de MSNBC.

Ce faisant, elle deviendra le premier leader noir d’un réseau d’information, selon MSNBC.

Jones, qui a dirigé les dernières nouvelles et les événements majeurs, a guidé la couverture d’histoires telles que la pandémie et la destitution du président Donald Trump tout en supervisant les débats présidentiels et d’autres programmes en direct majeurs.

Elle succède à Phil Griffin, que Griffin prévoit de quitter MSNBC au début de 2021, a déclaré lundi le président du groupe NBCUniversal News, Cesar Conde, dans un e-mail.

Je pensais que « cela pourrait la tuer »:Rachel Maddow met en garde contre le COVID-19 après la maladie de son partenaire

Liste du marché haussier Hagerty:Ces 10 véhicules sont les voitures classiques les plus chaudes de 2021

Conde a déclaré cette année qu’il souhaitait que la moitié du personnel de l’entreprise soit des femmes et l’autre moitié des personnes de couleur, selon NBC News.

Avant de rejoindre MSNBC, propriété de Comcast, Jones était directeur des actualités de la filiale NBC à Columbia, en Caroline du Sud. Le diplômé de l’Université de Hampton a également été directeur de la programmation en direct à The Weather Channel.

« Si vous avez travaillé avec Rashida sur l’un de ces efforts, vous savez qu’elle a un bilan exceptionnel et qu’elle dirige avec une concentration et une grâce de laser sous pression. Je sais qu’elle sera une excellente dirigeante pour MSNBC, » Conde a écrit.

Jones ne doit pas être confondu avec Rashida Jones, l’acteur et écrivain, qui est apparu dans des émissions telles que «Parks and Recreation» et «The Office».

Suivez Nathan Bomey, journaliste d’USA TODAY sur Twitter @NathanBomey.