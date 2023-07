Rashford signe un nouveau contrat de cinq ans avec Man United – sources

Marcus Rashford a conclu un nouveau contrat à long terme avec Manchester United, ont déclaré des sources à ESPN.

L’attaquant anglais a conclu un accord verbal avec le club pour un nouveau contrat de cinq ans qui le maintiendrait à Old Trafford jusqu’en 2028.

Les pourparlers avec Rashford sont en phase finale avant qu’une annonce officielle ne soit faite.

Le joueur de 25 ans est le dernier joueur de United à s’engager pour son avenir dans le club après que Luke Shaw et Diogo Dalot aient conclu de nouveaux contrats plus tôt cette année.

L’accord de Rashford est un coup de pouce pour le manager Erik ten Hag alors qu’il prépare son équipe pour la tournée de pré-saison aux États-Unis.

United affrontera l’équipe française de Lyon en Ecosse mercredi avant de s’envoler pour New York. Ils affronteront Arsenal dans le New Jersey samedi,

Marcus Rashford a marqué deux fois lors de ses débuts à Manchester United contre le FC Midtjylland en 2016. Visionhaus/Getty Images

Rashford était un élément clé de l’équipe de Ten Hag la saison dernière, marquant 30 buts dans toutes les compétitions. Il y a eu de l’intérêt pour le joueur du Paris Saint-Germain mais l’attaquant a décidé de prolonger son séjour dans son club d’enfance.

Ten Hag tient toujours à renforcer sa ligne avant cet été avec l’arrivée d’un nouveau n ° 9. Harry Kane de Tottenham et Victor Osimhen de Naples se sont jusqu’à présent avérés trop chers et le service de recrutement s’est tourné vers Rasmus Hojland à l’Atalanta et Randal Kolo Muani à l’Eintracht Francfort.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’évaluation par Atalanta de Hojland, qui a marqué 10 buts en 34 matchs la saison dernière, a été une pierre d’achoppement dans les négociations et que d’autres objectifs sont donc envisagés.

United est prêt à écouter les offres de Antoine Martialbien que des sources aient déclaré à ESPN qu’elles n’avaient pas encore reçu d’approche officielle pour le Français.

Martial, qui a encore un an sur son contrat, a marqué neuf buts la saison dernière mais a souffert de blessures.