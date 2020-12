Marcus Rashford a salué le nouveau coéquipier Edinson Cavani pour avoir donné à Man Utd « une autre dimension » depuis son arrivée au club en octobre.

L’attaquant vétéran, âgé de 33 ans, a prouvé que ses sceptiques avaient tort ces dernières semaines, apportant plusieurs contributions clés à United dans une période améliorée de résultats.

Cavani a marqué deux fois lors de la victoire de retour contre Southampton le mois dernier, avant de revenir sur la feuille de match lors de la victoire en Coupe de la Ligue contre Everton en milieu de semaine.

Et l’Uruguayen est sorti du banc pour marquer le but de Bruno Fernandes contre Leicester, impressionnant Rashford dans le processus.

« C’est un joueur de haut niveau, il a beaucoup de qualités et je pense qu’il nous donne une autre dimension qui est différente de ce que nous avons déjà dans l’équipe », a expliqué Rashford sur le site officiel de Man Utd.

«C’est bien de jouer avec lui et de le voir marquer et aider est important pour tout attaquant et nous devons suivre entre nous ce que nous avons fait.

Cavani n’était sur le terrain que depuis quatre minutes quand il a chuté pour récupérer une passe, avant de tourner et de glisser le ballon sur le chemin de Fernandes pour qu’il marque.

United n’avait plus que 11 minutes à jouer pour sceller une victoire importante, mais Jamie Vardy a trouvé un égaliseur tardif pour gagner une part des points, après qu’Harvey Barnes eut annulé le but de Rashford plus tôt.