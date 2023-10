Rashford risque une rétrogradation dans les rangs de Manchester United

Sous la direction d’Erik ten Hag à Manchester United, Marcus Rashford a été un titulaire constant. Cependant, le jeu terne récent a mis en péril la place de titulaire de l’attaquant.

Personne ne sous-estime la valeur de Rashford après sa saison de 30 buts l’an dernier. L’arrivée de Rasmus Hojlund renforce le dynamisme de l’Anglais. Pourtant, certains ont peut-être commencé à envisager un changement après avoir vu la lamentable production offensive des Red Devils.

L’effort offensif le plus puissant de United de la saison a peut-être eu lieu lors du match d’UEFA Champions League contre Galatasaray. Malheureusement pour les fidèles d’Old Trafford, United a perdu sur le score de 3-2. United compte désormais six défaites lors de ses 10 premiers matchs de la saison. Il s’agit du pire début pour le club depuis qu’Alex Ferguson a succédé à Ron Atkinson il y a 37 ans.

On entend le public huer. Conséquence : le moral des joueurs est au plus bas. Erik ten Hag doit agir rapidement pour endiguer la vague de mauvaises ondes avant que les choses ne deviennent incontrôlables.

Mauvaises décisions lors de la défaite contre Galatasaray

Si vous deviez choisir une personne pour représenter le déclin de United cette saison, ce serait Marcus Rashford. Lors de la première saison de Ten Hag, l’Anglais était imparable, menant la ligue avec 30 buts. Rashford a signé un nouveau contrat de 364 000 $ par semaine au cours de l’été, mais il ne se présente toujours pas lui-même.

Malgré le premier but du Danois contre Galatasaray, il a eu du mal à nouer une relation cohérente avec Hojlund. Il a été difficile pour les nouvelles recrues de former une combinaison productive avec Rashford, qui n’était pas en forme et souvent critiqué cette saison.

Certains ont dit que le joueur de 25 ans avait contribué à la défaite de son équipe contre les Turcs en étant trop gourmand ou en faisant un mauvais choix. En seconde période, il a été mis dans une position où il pouvait soit tirer, soit préparer Fernandes pour un score facile. Conséquence de son indécision, l’attaquant a adressé un mauvais ballon à son capitaine, ce qui a laissé à Sacha Boey le temps de récupérer et de se dégager.

Rashford pourrait perdre sa place de titulaire pour Manchester United

Le jeu chaud de Rashford est crucial pour les chances de United de sauver le reste de la saison. Entre-temps, en raison de ses performances toujours en baisse, la place de titulaire de l’Anglais est menacée. Selon The Mirror, le manque de forme du joueur a provoqué de vives inquiétudes au sein du club. Le joueur de 25 ans a du mal à maintenir une sélection continue.

Le manager de United, Ten Hag, a un match soudainement crucial contre Brentford. Il a d’autres choix s’il décide de mettre Rashford sur le banc. La star hors de forme pourrait céder la place aux ailiers Alejandro Garnacho, Facundo Pellistri ou Antony.

PHOTO : IMAGO / Sébastien Frej.