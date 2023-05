Rashford poursuit le record de Rooney alors que les Red Devils cherchent désespérément à raviver le rêve défaillant du top quatre – heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe et comment suivre

Manchester United doit retrouver des voies gagnantes pour remettre ses quatre meilleures offres sur la bonne voie lorsqu’il accueillera les Wolves cet après-midi.

Les Red Devils ont vu leur rêve en Ligue des champions être menacé après des défaites successives 1-0 à Brighton et West Ham.

Getty Man United cherchera à consolider sa place dans le top quatre lors de ses matches restants

Les hommes d’Erik ten Hag n’ont plus qu’un point d’avance sur un Liverpool renaissant en quatrième position, mais avec un match en moins.

Mais ils reviennent à Manchester où leur forme a été sensationnelle, après avoir gardé une feuille blanche lors de leurs cinq derniers matchs à domicile.

Les loups ont rebondi après une humiliation 6-0 à Brighton pour assurer une victoire surprise 1-0 sur Aston Villa qui les a fait bondir au 13e rang.

Les Wanderers n’ont remporté que deux de leurs 21 derniers matchs à l’extérieur en Premier League, mais ont remporté ce match 1-0 la saison dernière.

Manchester United contre Wolves : comment suivre

Ce choc de Premier League aura lieu le samedi 13 mai.

Il aura lieu à Old Trafford et le coup d’envoi est fixé à 15 heures.

Malheureusement, ce match ne sera pas diffusé à la télévision britannique en raison de la panne de courant de 15 heures dans le football anglais.

Cependant, les faits saillants seront disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports après la fin du match, puis plus tard lors du match du jour.

Des mises à jour seront également en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

AFP Rashford se rapproche d’un record de buts de Rooney à Old Trafford

Manchester United vs Wolves: nouvelles de l’équipe

Les hôtes ont plusieurs soucis de blessures, Raphael Varane étant le plus proche de terminer un retour.

Mais le défenseur devra subir un bilan de forme tardif et, dans l’état actuel des choses, rejoint Lisandro Martinez, Donny van de Beek, Scott McTominay, Tom Heaton et Phil Jones dans la salle de traitement.

Les loups manquent de leurs propres joueurs avec les absents de longue date Chiquinho et Sasa Kalajdzic mis à l’écart.

Boubacar Traoré est en lice mais manque de forme physique tandis qu’Hugo Bueno est en attente d’un rappel dans l’équipe de la journée.

Manchester United vs Wolves : qu’est-ce qui a été dit ?

Christian Eriksen pense que United ne devrait pas s’inquiéter que ses rivaux Man City remportent un triplé cette saison avant leur rencontre en FA Cup.

« D’abord ils [City] devons gagner les deux autres qui ne sont pas entre nos mains », a déclaré Eriksen.

« Mais je suis sûr que nous ferons ce que nous pourrons. Donc, si nous obtiendrons notre trophée, peu importe ce qu’ils obtiendront.

Getty Les loups ont remporté une victoire cruciale 1-0 contre leurs rivaux Villa

Manchester United vs Wolves: faits du match

Rúben Neves (6 buts, 1 passe décisive) a été directement impliqué dans plus de buts en Premier League que n’importe quel joueur des Wolves cette saison. Cependant, un seul de ces sept buts est sorti de chez lui, un but à Brentford en octobre.

Bruno Fernandes de Manchester United a créé 34 occasions pour Marcus Rashford en Premier League cette saison. Depuis qu’Opta dispose de ces données (de 2006 à 2007), seuls deux joueurs ont créé plus pour un seul coéquipier dans une campagne de la compétition : Christian Eriksen pour Harry Kane en 2017-18 (40) et Troy Deeney pour Odion Ighalo en 2015. -16 (39).

Marcus Rashford a marqué 19 buts à domicile dans toutes les compétitions pour Manchester United cette saison – le dernier joueur à avoir marqué plus à Old Trafford en une seule campagne était Wayne Rooney (20 en 2009-10).

Manchester United a gardé une feuille blanche lors de chacun de ses cinq derniers matchs à domicile en Premier League, en enregistrant pour la dernière fois plusieurs d’affilée de mai à octobre 2017 (6), et pour la dernière fois en une seule saison de décembre 2009 à mars 2010 (7) .

Les loups n’ont remporté que deux de leurs 21 derniers matchs à l’extérieur en Premier League (D6 L13), perdant leurs deux derniers de suite, dont une défaite 6-0 à Brighton plus récemment. En fait, depuis le premier de leurs 21 derniers matchs de championnat à l’extérieur en avril 2022, les Wolves ont gagné moins de points sur la route en Premier League que toute autre équipe omniprésente au cours de cette période (12).

Manchester United a remporté 24 matchs à Old Trafford dans toutes les compétitions cette saison ; ce n’est qu’en 2002-03 (27), 2007-08 (25) et 2010-11 (26) que les Red Devils ont remporté plus de victoires à domicile en une seule campagne.

Les loups ont perdu 10 de leurs 11 derniers matchs de Premier League à l’extérieur contre des équipes commençant la journée dans le top quatre (D1) depuis leur victoire 2-0 à Manchester City en octobre 2019. Ils n’ont marqué que quatre buts lors de ces 11 derniers matches, pendant l’expédition 23.

Les neuf dernières rencontres entre Manchester United et les Wolves dans toutes les compétitions n’ont produit que 10 buts (7 pour Man Utd, 3 pour les Wolves), avec seulement trois buts marqués au cours des quatre matchs à Old Trafford dans cette série.

L’équipe visiteuse a remporté chacune des quatre dernières rencontres de Premier League entre Man Utd et les Wolves, bien que trois de ces victoires aient été remportées par les Red Devils à Molineux.

Manchester United a perdu ce match exact 1-0 la saison dernière – ils n’ont pas perdu de matchs consécutifs en championnat à domicile contre les Wolves depuis une série de trois entre mars 1960 et septembre 1961.