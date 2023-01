Rashford peut être aussi clé que Mbappe si la course au score continue

MANCHESTER, Angleterre – Après avoir marqué le vainqueur du 189e Derby de Manchester, Marcus Rashford est resté sur le terrain d’Old Trafford pour s’acquitter de ses fonctions médiatiques d’après-match. Cela fait, il a salué les fans de Manchester United qui étaient restés pour célébrer la victoire 2-1 contre Manchester City dans le Stretford End et a été accueilli par une interprétation de sa chanson : “Comme Manchester, Rashford est rouge”.

Le chant de la terrasse a été beaucoup entendu récemment alors que Rashford a réalisé la meilleure série de buts de sa carrière. Son arrivée à bout portant devant Ederson à la 82e minute contre City a prolongé sa séquence à au moins un but en sept matchs consécutifs. La dernière fois qu’il a joué à Old Trafford et qu’il n’a pas trouvé le filet, c’était contre Tottenham le 19 octobre.

Rashford est un joueur revitalisé sous la direction d’Erik ten Hag, après que le Néerlandais a hérité d’un attaquant qui n’avait marqué que cinq fois en 32 matchs lors de la campagne de championnat 2021-22. Pour mettre cela en contexte, le joueur de 25 ans a déjà marqué cinq buts en 2023 et l’année n’a que 14 jours.

La victoire de samedi a déplacé United à un point de la deuxième place de City (six derrière Arsenal) et si cela signifie que l’équipe de Ten Hag est de véritables prétendants au titre, la durée de l’étiquette dépendra, en partie, de la durée pendant laquelle Rashford continuera de marquer. Le nouvel attaquant prêté Wout Weghorst, signé vendredi, a regardé le derby depuis la tribune des réalisateurs et l’espoir est que le Néerlandais sera une option valable dans la seconde moitié de la saison.

Néanmoins, il y a des points d’interrogation quant à savoir s’il y a suffisamment de puissance de feu dans l’équipe pour continuer la poussée dans quatre compétitions. Cristiano Ronaldo est parti et il n’y a pas de date pour le retour à l’action de Jadon Sancho après un sort pour remédier à sa baisse de forme. Anthony Martial a dû passer un test de condition physique avant d’être choisi pour commencer contre City, mais n’a duré que 45 minutes et a été remplacé à la mi-temps. L’adolescent Alejandro Garnacho a contribué à changer le jeu lorsqu’il a été présenté à la 72e minute, mais au-delà de cela, la seule autre option offensive sur le banc était Anthony Elanga, qui n’a pas marqué de toute la saison.

S’exprimant après la victoire de samedi, Ten Hag était reconnaissant à Rashford d’avoir continué malgré une blessure à l’aine vers la fin de la première mi-temps. Après avoir poursuivi le défenseur de City Kyle Walker dans le coin, il est tombé au sol alors qu’il tenait le haut de sa jambe gauche et a claqué ses mains sur le gazon de frustration. Quand Antony est sorti pour s’échauffer à la mi-temps, l’hypothèse était que l’ailier brésilien remplacerait Rashford, mais c’est plutôt Martial qui est sorti.

Pour Ten Hag, c’était une séquence qui indiquait la nouvelle résilience de Rashford et il a été récompensé par un rôle clé dans le retour. Alors que beaucoup se demanderont si l’attaquant a interféré avec le jeu dans le but de Bruno Fernandes pour porter le score à 1-1, le but a été maintenu et, quelques minutes plus tard, il a inscrit son cinquième but dans le derby pour sceller la victoire. Cela en dit également beaucoup sur le fait que Rashford était au bon endroit pour marquer le vainqueur du centre de Garnacho malgré deux bonnes occasions manquées en première mi-temps, dont une dégagée par Walker.

“Il sait que dans le football de haut niveau, il faut souffrir et se sacrifier”, a déclaré Ten Hag. “Vous avez vos moments douloureux, surtout un joueur comme lui, il est imparable. Les adversaires seront durs contre lui pour s’arrêter, mais vous devez y faire face. Je pense qu’il en est capable. Il continue et continue de se concentrer sur son chances. À la fin, il a été récompensé et l’équipe a été récompensée.

Marcus Rashford est un joueur revitalisé sous Erik ten Hag. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Lorsque United était à son camp d’entraînement en Espagne pendant la pause de la Coupe du monde, Ten Hag s’est senti enhardi de comparer Rashford à l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe avec style. C’était une grande déclaration de la part du manager de United, mais après huit buts en sept matchs dans toutes les compétitions, cela n’a pas l’air si étrange.

Le point que Ten Hag essayait de faire valoir était que si Rashford a toujours eu les attributs physiques et techniques pour être considéré parmi les meilleurs au monde, c’est la cohérence qui distingue les meilleurs joueurs. Il l’a trouvé depuis son retour du Qatar et ressemble au joueur que les fans de United espéraient qu’il deviendrait lorsqu’il a fait irruption sur la scène à l’âge de 18 ans en 2016. S’il continue de marquer, non seulement il passera son meilleur décompte précédent pour une saison de 22 – son but contre City était son 16e toutes compétitions confondues – mais il encouragera également davantage de comparaisons avec des joueurs comme Mbappe.

Ten Hag a besoin de Rashford pour maintenir sa forme suffisamment longtemps pour lui permettre de se coucher à Weghorst et de remettre Martial en pleine forme, sinon les progrès réalisés pourraient être entravés par un manque de pointe.

Les buts de Rashford ont propulsé United dans la course au titre et ont fait rêver les fans d’un premier titre de Premier League depuis 2013. Son dernier effort a été suffisant pour assurer une première victoire dans le derby à Old Trafford depuis 2020 et soutenir le chant selon lequel, comme Rashford, Manchester est rouge .