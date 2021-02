Marcus Rashford dit qu’il aime jouer dans une variété de rôles dans l’attaque de Manchester United, mais admet qu’il y a encore des domaines dans lesquels il peut s’améliorer.

Le joueur de 23 ans a passé la grande majorité de la saison dernière à jouer sur le flanc gauche et a réalisé un record en carrière de 22 buts toutes compétitions confondues.

Mais le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a bricolé le rôle de Rashford cette saison en le déplaçant fréquemment vers l’aile droite ou en le plaçant en tant qu’avant-centre.

Ces changements de position ont très bien fonctionné et l’Anglais a déjà accumulé 16 buts, dont la moitié sont survenus lors de matchs qu’il a débutés à droite ou à l’avant.

Rashford affirme que son travail à l’académie de United l’a préparé à jouer dans n’importe quel rôle offensif et il est ravi que sa polyvalence signifie qu’il n’a pas manqué un match de Premier League cette saison.

«Tout au long de mes jours à l’académie, j’ai toujours essayé de m’entraîner à jouer dans ces trois positions à l’avant, juste pour me donner une meilleure chance d’entrer dans la première équipe», a déclaré Rashford. Objectif .

«Si vous avez un joueur qui peut jouer à plus d’un poste, vous êtes plus susceptible d’être impliqué. C’est quelque chose que j’ai toujours rêvé de faire et maintenant le manager me donne l’opportunité de le faire.

«Je pense toujours que je peux m’améliorer et faire mieux, mais je suis heureux d’avoir réussi à influencer les matchs à différentes positions et à aider l’équipe à gagner des matchs.»