Rashford marque un vainqueur tardif après avoir été mis au banc par dix Hag

Marcus Rashford a été retiré de la formation de départ de Manchester United samedi par le manager Erik ten Hag.

L’Anglais a raté le départ contre Wolverhampton Wanderers parce qu’il a dormi trop longtemps et qu’il était en retard à une réunion d’équipe. Ten Hag a confirmé le déménagement dans son entretien d’avant-match avec BT Sport.

“Discipline interne”, a déclaré Ten Hag. « Nos règles. Maintenant, concentrez-vous sur le jeu. Le Néerlandais a également affirmé que tous les joueurs ne pouvaient pas jouer tous les matchs de Premier League. “Il est en très bonne forme et personne ne peut jouer tous les matchs.”

Rashford a encore une fois un impact majeur

Rashford a cependant eu un impact sur le match au Molineux Stadium. Après une performance terne en première mi-temps des Red Devils, ten Hag a amené Rashford à un remplaçant à la mi-temps.

L’attaquant de 25 ans a marqué le seul but du match à la 76e minute après une course puissante et un tir dans la surface des Wolves.

Cette victoire replace United dans le top quatre de l’élite anglaise. Ils débuteront désormais 2023 dans une place en Ligue des champions. United a sauté par-dessus Tottenham Hotspur et n’est plus qu’à un point de Newcastle, troisième.

Le défenseur affirme que l’entraîneur attend de la discipline

Après la victoire, le défenseur Luke Shaw a déclaré BT Sport que son manager a certaines normes qu’il attend de ses joueurs. “Dans un club de haut niveau comme celui-ci, cela doit être comme ça. Il doit y avoir de la discipline », a déclaré Shaw. « Le directeur prend tout cela en considération. Les gens ont déjà fait des bêtises. Comme vous l’avez vu aujourd’hui, si vous ne faites pas les petites choses correctement, vous ne jouerez pas.

Ce n’était certainement pas la première fois que ten Hag mettait un pied à terre concernant les joueurs de United.

Il avait auparavant suspendu Cristiano Ronaldo pour avoir refusé d’entrer dans un match en tant que remplaçant et avoir quitté le stade avant la fin d’un match.

Le Néerlandais a également laissé Alejandro Garnacho hors du terrain lors des matchs de pré-saison pour des raisons disciplinaires également.

Crédit photo : IMAGO / Pro Sports Images