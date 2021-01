Marcus Rashford s’est ouvert sur le vestiaire « chaotique » que Manchester United a dû endurer cette saison avant les matches de Premier League.

La campagne a été durement touchée par les protocoles et les mesures de sécurité Covid-19 alors que le haut vol de l’Angleterre se poursuit grâce au verrouillage.

Mais cela n’a été possible que par les joueurs et les équipes suivant les règles les plus strictes. Ainsi que des tests réguliers.

Pour United, leur onze de départ ne partage même pas le même vestiaire avant les matchs avec l’équipe répartie sur quatre vestiaires différents.

Cependant, malgré la division, United s’est hissé au sommet du tableau. La victoire de mardi sur Burnley a vu l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer propulser Liverpool au sommet de la ligue.

Leur position a donné à Solskjaer une chance de ramener un trophée de Premier League à Old Trafford pour la première fois depuis 2013.

« Pour le moment, nous sommes tous séparés (en raison de la distanciation sociale), il y a trois ou quatre vestiaires différents pour le moment », a déclaré Rashford.

«Tout est un peu chaotique pour le moment, comme vous pouvez l’imaginer.