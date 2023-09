Rashford impliqué dans un accident de voiture : jouera-t-il la Coupe Carabao ?￼

Marcus Rashford a vécu un effrayant accident de voiture après la victoire de Manchester United sur Burnley samedi soir.

Le triomphe 1-0 de United a été suivi d’un voyage de retour à Carrington en bus d’équipe, puis en véhicules individuels pour Erik ten Hag et les joueurs. Une collision accidentelle avec un autre véhicule a rapidement mis fin au voyage de la star anglaise Rashford.

Le joueur anglais a eu la chance de s’en sortir indemne de l’épave de sa Rolls Royce d’une valeur de 858 000 $. Selon un responsable de United, « Marcus a été impliqué dans une collision avec un autre véhicule alors qu’il rentrait chez lui depuis Carrington la nuit dernière. Les deux conducteurs s’en sont sortis indemnes. Aucune ambulance n’était nécessaire.

Des images de l’accident ont été publiées

Une vidéo montrant une automobile endommagée et des policiers sur le site, ainsi qu’un îlot de circulation renversé, a été mise en ligne.

La Rolls Royce de Rashford peut être vue gravement endommagée lors de l’accident, et son pare-chocs arrière a été arraché et dispersé sur le bord de la route pendant que les feux d’avertissement clignotaient.

À la suite de l’impact, un poteau situé sur un îlot de circulation voisin a également été endommagé. L’attaquant de Manchester United aurait été secoué mais aucune ambulance n’a été appelée, selon The Sun.

Ils ajoutent également que malgré l’arrivée de la police, personne n’a été arrêté et que le jeune homme de 25 ans n’a eu besoin d’aucun soin médical.

Le rapport ajoute qu’après avoir parlé à Marcus Rashford et à l’autre conducteur, qui allaient tous les deux bien, la police leur a administré des alcootests et les a laissés partir. Même le capitaine des Diables Rouges, Bruno Fernandes, a vu ce qui se passait et s’est précipité pour apporter son aide.

Grâce à un but de Fernandes, United a réussi à remporter une victoire bien méritée contre les Clarets. À Turf Moor, Rashford était sur le terrain pendant tout le match.

Marcus Rashford jouera-t-il contre Crystal Palace ?

Naturellement, l’international anglais a été perturbé par l’accident, mais heureusement pour Erik Ten Hag, il n’a pas été blessé physiquement. Pour cette raison, il est toujours en lice pour affronter Crystal Palace en Coupe Carabao mardi.

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto