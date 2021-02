Rashford et Sancho envoient des messages à Mbappe après le triplé de la star du PSG

Rashford et Sancho envoient des messages à Mbappe après le triplé de la star du PSG

Marcus Rashford et Jadon Sancho ont tous deux salué Kylian Mbappe après que l’attaquant du PSG ait réussi un triplé scintillant contre Barcelone.

Le PSG a laissé ses adversaires sous le choc alors qu’ils remportaient une victoire 4-1 au Camp Nou lors du match aller de leur match aller en Ligue des champions.

La formation française a même dû revenir par derrière après que Lionel Messi ait donné au Barca la tête du point de penalty.

Mbappe a ramené son côté au niveau peu de temps après, contrôlant dans la surface avant de contourner un défenseur et de fracasser son tir hors du poteau.

Il était juste passé l’heure quand il a donné l’avance au PSG alors qu’il bondissait pour insérer un ballon libre dans le coin après le centre bloqué d’Alessandro Florenzi.

Moise Kean a pratiquement scellé la victoire du PSG en ajoutant troisième à 70 minutes, avant le showstopper de Mbappe pour terminer son triplé.

Barcelone faisait pression pour un autre but pour aider sa cause, mais Julian Draxler a entaillé le ballon au bord de la surface du PSG et a entamé une échappée,

Après un échange fluide avec deux de ses coéquipiers, Draxler a porté le ballon à l’extrémité opposée avant de glisser dans Mbappe à sa gauche.