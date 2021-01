Rashford en tête de la liste des valeurs de transfert de la CIES, Messi 97e, Ronaldo sort du Top 100

Avec une nouvelle année à nos portes et la fenêtre de transfert de janvier ouverte, l’Observatoire du football CIES a publié sa dernière liste de valeurs de transfert semestrielle.

La liste CIES indique combien un club devrait payer pour signer un joueur dans les cinq grandes ligues européennes, sur la base d’algorithmes avancés dictés par des facteurs clés tels que l’âge d’un joueur, la durée de son contrat, la situation financière de son club, tout transfert antérieur. frais, et ainsi de suite.

2 Liés

La liste vise à fournir une approximation stable d’un marché qui est instable dans le meilleur des cas, sans parler du football d’élite actuellement plongé dans l’incertitude avec le reste du monde.

Comme pour toute formule utilisée pour créer un classement, certains résultats peuvent soulever des sourcils et des questions, mais lorsque l’on prend en compte les facteurs clés, la liste a généralement du sens.

Après avoir parcouru le Top 100, voici les principaux points à retenir.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Rashford est le joueur le plus précieux du monde

Glyn Kirk / GettyImages

Selon l’algorithme de l’Observatoire du football CIES, Marcus Rashford est estimé comme le joueur le plus précieux du football mondial avec une valeur de transfert de 165 millions d’euros (204 millions de dollars). Avec 14 buts en 25 apparitions en club cette saison (dont un tour du chapeau en Ligue des champions contre le RB Leipzig) et avec trois années complètes à jouer à son contrat avec Manchester United, l’attaquant de 23 ans est en tête de la liste devant le Borussia Dortmund. Erling Haaland (qui est deuxième avec une valeur de 152 M €). Cependant, il convient de noter que la valeur prétendue de Rashford est nettement inférieure à celle du joueur qui figurait en tête de la liste précédente, publiée en juin 2020 …

Mbappe a fait tomber son perchoir

FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

Kylian Mbappe était en tête de liste lors de la dernière publication de ses données par le CIES, avec une valeur de transfert estimée à 259,2 millions d’euros. En effet, la valeur de la star du Paris Saint-Germain, âgée de 22 ans, serait au-delà des frais de transfert record du monde fixés par son coéquipier Neymar (222 millions d’euros). Cependant, à seulement 18 mois de son contrat avec les géants parisiens, la valeur estimée de Mbappe est tombée à 149,4 millions d’euros, ce qui le fait redescendre à la cinquième place.

Haaland le plus haut élévateur

Guido Kirchner / alliance de photos / Getty Images

Haaland est la plus grande étoile montante du Top 20, le prolifique attaquant du Borussia Dortmund étant passé de la 15e place (107,3 ​​millions d’euros) à la deuxième (152 millions d’euros) depuis juin dernier. C’est une remontée phénoménale dans le classement de 13 places pour le joueur de 20 ans, qui a marqué exactement un but par match depuis son arrivée à Dortmund il y a un an (33 buts en 33 matchs).

Alexander-Arnold toujours le défenseur dominant

Getty

Rejoindre Rashford et Haaland sur le podium, Liverpool Trent Alexander-Arnold est toujours classé comme le défenseur le plus cher du monde (151,6 millions d’euros) devant l’arrière latéral du Bayern Munich Alphonso Davies (139 M €) et défenseur central de Manchester City Ruben Dias (127 M €). Dias n’était même pas dans le Top 100 la dernière fois que les résultats du CIES ont été publiés, il y a à peine six mois, mais il a été impressionnant depuis qu’il a quitté Benfica pour 68 millions d’euros en septembre.

Fernandes fait son entrée dans le Top 5

Getty

Rashford n’est pas le seul joueur de United à bien se comporter dans les derniers résultats de la CIES, avec Bruno Fernandes également dans le top 5 avec une valeur estimée à 151,1 M €. L’international portugais a bondi de 12 places depuis la dernière publication de son classement par le CIES en juin, alors qu’il était 17e sur la liste avec une valeur de 104,9 millions d’euros. Fernandes est le milieu offensif le plus précieux du monde de loin, avec Kai Havertz (136 M €) de moins à la 10e place représentant sa concurrence la plus proche. Cependant, le fait que la CIES ait Havertz et son coéquipier de Chelsea, tout aussi sous-performant Timo Werner (11e place, 135,1 M €) valorisé plus que Liverpool Mohamed Salah (12e place, 134 millions d’euros) montre que la formule peut donner des résultats étranges.

Saka top idole de l’adolescence

Simon Stacpoole / Hors-jeu / Hors-jeu via Getty Images

Un point lumineux dans une saison assez sombre pour Arsenal a été la forme pétillante de jeunes Bukayo Saka. En conséquence, l’international anglais de 19 ans est l’adolescent le plus cher du monde avec une valeur estimée à 116,2 millions d’euros, ce qui le place 15e sur la liste globale du CIES. Davies et Haaland étaient parmi les idoles des adolescents la dernière fois que les données ont été publiées, mais les deux joueurs ont depuis eu 20 ans.

Pogba plonge sous McTominay

Photo de Matthew Peters / Manchester United via Getty Images

En juin, Fernandes (104,9 millions d’euros) avait une valeur de transfert double de celle de Paul Pogba (50,6 M €). En 2021, le fossé entre les deux milieux de terrain de United est devenu plus un gouffre béant, Pogba tombant complètement du Top 100. Assez étonnamment en ce qui concerne le milieu de terrain United, Scott McTominay est désormais considéré comme plus précieux que Pogba, avec l’international écossais à la 84e place avec une valeur de 59 millions d’euros.

Ronaldo sort du Top 100

Getty

Pogba n’est pas la seule superstar à tomber du Top 100 non plus, aussi incroyable que cela puisse paraître, Cristiano Ronaldo a subi un sort similaire. Malgré d’excellentes performances au niveau des clubs avec la Juventus (dont 18 buts en 15 matchs cette saison), Ronaldo ne se classe que 131e sur la liste de valeur CIES avec une valeur de transfert de seulement 47 millions d’euros. Cela est en grande partie dû à son âge avancé de 35 ans et à la durée relativement courte de son contrat avec la Juve, qui doit expirer à l’été 2022.

Messi arrive juste

Eric Alonso / Getty Images

Lionel Messi a également dégringolé le classement alors qu’il entame les six derniers mois de son contrat avec Barcelone. Alors que les rumeurs sur son départ imminent du Barca refusent de disparaître, l’international argentin de 33 ans parvient à se faufiler dans le Top 100, avec sa valeur actuelle de 54 millions d’euros le voyant finir à la 97e place. Une autre affaire potentielle à conclure, si la bonne offre se concrétise. Sur une note similaire, l’attaquant du Bayern Robert Lewandowski – Récemment vainqueur du prix du meilleur joueur masculin de la FIFA – est en baisse au 55e rang avec une valeur de 72,1 millions d’euros.

Ederson toujours n ° 1 parmi les n ° 1

Getty

Tout comme il l’était en juin, Manchester City Ederson Moraes est toujours considéré comme le gardien le plus cher du football mondial (79,6 M €, 44e au total), avec Marc-André ter Stegen (70 M €) de Barcelone et de Liverpool Alisson Becker (65,7 M €) ses plus proches rivaux.

Reyna prend la place de Pulisic alors que le contingent américain augmente

Getty

Il y a six mois, Christian Pulisic était un essai flamboyant pour les États-Unis en tant que seul Américain sur la liste. Maintenant, il fait partie du Top 100 des joueurs les plus précieux par Giovanni Reyna et Weston McKennie. Reyna, évalué à 78,9 millions d’euros (97,4 millions de dollars), est classée 46e sur la liste, la même place que Pulisic occupait la dernière fois – pas mal pour un jeune de 18 ans qui n’a fait son premier départ en Bundesliga qu’en juin. La saison perturbée par l’attaquant de Chelsea Pulisic l’a vu glisser dans la liste (61e, 69,8 millions d’euros / 86,2 millions de dollars), le milieu de terrain McKennie s’est hissé dans le Top 100 (95e, 54,2 millions d’euros / 66,9 millions de dollars) suite à son impressionnant prêt à la Juventus de Schalke.