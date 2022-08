Rashford en lien avec le PSG: Man United émet un avertissement sans intervention

Marcus Rashford ne quittera pas Manchester United cet été malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain, ont indiqué des sources à ESPN.

United a émis un avertissement de transfert après qu’il est apparu que les représentants de Rashford ont rencontré les chefs du PSG à Paris la semaine dernière pour discuter d’un éventuel déménagement.

L’équipe française cherche à signer un attaquant avant la fermeture de la fenêtre de transfert et a fait de Rashford l’une de ses principales cibles. Mais des sources ont déclaré à ESPN que United n’avait aucune intention d’entamer des négociations ou d’accepter des offres.

Le joueur de 24 ans a encore un an sur son contrat à Old Trafford, plus l’option d’une autre saison, ce qui signifie que United peut le garder au club jusqu’en 2024.

Des sources ont déclaré à ESPN United qu’il souhaitait conclure un nouveau contrat avec l’attaquant anglais.

Rashford et ses représentants, selon des sources, ont été conscients de l’intérêt du PSG depuis que Mauricio Pochettino a pris ses fonctions de manager en janvier 2021. Le PSG a indiqué qu’il serait prêt à accorder à Rashford une augmentation de salaire significative, mais il n’y a pas eu de contact. avec United sur des frais potentiels.

Des sources ont déclaré à ESPN que les champions de Ligue 1 valorisaient Rashford à environ 60 millions de livres sterling, tandis que la valorisation de United devrait être plus du double et supérieure à 120 millions de livres sterling.

Rashford a été au cœur des plans d’Erik ten Hag tout au long de l’été et a entamé la défaite 2-1 contre Brighton le week-end d’ouverture de la saison.

Ten Hag cherche à renforcer sa ligne avant avant la date limite de transfert et souhaite décrocher un ailier polyvalent et un attaquant remplaçant.