Rashford en a marre après une rangée classée X avec le skipper de Man Utd, Maguire

Ole Gunnar Solskjaer a été averti que Marcus Rashford commençait à avoir l’air fatigué après que la star de Manchester United ait enduré une nuit frustrante à Selhurst Park.

Rashford faisait partie de l’attaque de United qui n’a pas réussi à marquer pour le troisième match consécutif, car ils étaient détenus par Crystal Palace.

Cela laisse des espoirs scintillants de remporter un premier titre de Premier League depuis 2013 en lambeaux, avec ses rivaux locaux Manchester City 14 points devant.

Solskjaer a pu rappeler Edinson Cavani après que l’Uruguayen se soit remis d’une blessure, mais cela n’a pas fait grand-chose pour donner vie à son équipe, qui n’a enregistré qu’un seul tir cadré contre les Eagles.

C’est Rashford qui avait sans doute la meilleure chance de la soirée pour United, lorsqu’il a tiré un tir en première mi-temps de peu à côté du poteau.

C’était aussi bon que cela a été pour Rashford et son équipe et avec la frustration croissante, les esprits ont refait surface lorsque lui et Harry Maguire ont été impliqués dans un point d’éclair.

Le skipper de United a exprimé sa frustration alors que Rashford était signalé hors-jeu alors qu’il tentait de prendre la tête dans la moitié de terrain du Palace.

« Que voulez-vous que je fasse? » Rashford a demandé avant qu’un Maguire furieux ne réponde: « F ***** g reviens! »